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台灣最強小火鍋是哪家？老饕推「平價雙天王」：南洋咖喱超好吃

shutterstock_649307893有網友好奇詢問「哪間平價小火鍋最頂？」而引起老饕曝光心目中的第一名。（圖／Shutterstock）
文 : NOWnews今日新聞

台灣人一年四季愛吃鍋，近年來講求快速且便宜的平價小火鍋店，如同雨後春筍般不斷冒出，使得市場競爭變得相當激烈。對此，就有網友好奇詢問「哪間平價小火鍋最頂？」而引起老饕曝光心目中的第一名。

原PO於PTT八卦板上發文，表示台灣平價小火鍋不管四季生意都不差，這就讓他好奇「大家覺得哪間平價小火鍋最頂？」隨後他也點出幾個品牌，如8鍋、老先覺、六扇門、大呼過癮、養鍋、21金、麗媽臭臭鍋、三媽臭臭鍋、鍋賣局等。

▲網友好奇詢問「哪間平價小火鍋最頂？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「哪間平價小火鍋最頂？」（圖／翻攝PTT）

問題一曝光後，其中老饕紛紛推薦「六扇門」，直言「六扇門六扇門！很多人吃」、「六扇門吧？南洋咖喱好吃」、「六扇門，神級」、「六扇門湯頭好吃」、「六扇門湯頭不錯，然後肉也不是那種爛肉」、「六扇門，學生好朋友」、「六扇門王子麵意麵吃到飽」、「有冰淇淋+爆米花，無敵」；再來「老先覺」也被許多鄉民點名，「老先覺，但比其他的再貴一點」、「老先覺吧？食材比較好又吃得飽」。

除了上述答案，鄉民們亦點名其他品牌，直呼「我喜歡21，離我們家比較近」、「三鍋臭媽媽啊」、「石二鍋」、「讚不絕口火鍋店」、「12 mini湯頭很讚」。（編輯：陳雅雲）

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Tags : 12 mini8鍋三媽臭臭鍋六扇門南洋咖哩平價火鍋石二鍋美食老先覺麗媽臭臭鍋

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