台灣最強小火鍋是哪家？老饕推「平價雙天王」：南洋咖喱超好吃

有網友好奇詢問「哪間平價小火鍋最頂？」而引起老饕曝光心目中的第一名。（圖／Shutterstock）

台灣人一年四季愛吃鍋，近年來講求快速且便宜的平價小火鍋店，如同雨後春筍般不斷冒出，使得市場競爭變得相當激烈。對此，就有網友好奇詢問「哪間平價小火鍋最頂？」而引起老饕曝光心目中的第一名。

原PO於PTT八卦板上發文，表示台灣平價小火鍋不管四季生意都不差，這就讓他好奇「大家覺得哪間平價小火鍋最頂？」隨後他也點出幾個品牌，如8鍋、老先覺、六扇門、大呼過癮、養鍋、21金、麗媽臭臭鍋、三媽臭臭鍋、鍋賣局等。

問題一曝光後，其中老饕紛紛推薦「六扇門」，直言「六扇門六扇門！很多人吃」、「六扇門吧？南洋咖喱好吃」、「六扇門，神級」、「六扇門湯頭好吃」、「六扇門湯頭不錯，然後肉也不是那種爛肉」、「六扇門，學生好朋友」、「六扇門王子麵意麵吃到飽」、「有冰淇淋+爆米花，無敵」；再來「老先覺」也被許多鄉民點名，「老先覺，但比其他的再貴一點」、「老先覺吧？食材比較好又吃得飽」。

除了上述答案，鄉民們亦點名其他品牌，直呼「我喜歡21，離我們家比較近」、「三鍋臭媽媽啊」、「石二鍋」、「讚不絕口火鍋店」、「12 mini湯頭很讚」。（編輯：陳雅雲）

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