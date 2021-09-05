全聯結帳完「少1習慣動作」好沒安全感？網友曝解法：用過就回不去

連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，深受不少民眾喜愛；不過，4日一名女網友在臉書提到，她到全聯買東西，結完帳卻發現，現在都不主動列印明細了，似乎感到有些空虛，貼文曝光引發一票主婦共鳴，就有內行網友出面解釋原因，真相讓全場讚翻。

原PO在臉書社團《全聯消費經驗老實說》提到，近日到全聯消費，結帳後發現，現在似乎都不列印明細了，主動要求店員列印明細也沒下文，讓她感到空虛又憂心「結完帳也沒辦法立即看金額是否正確」，因為自己一直以來都習慣看完明細、核對完品項再離開全聯，若有問題才能馬上向店員反映，不禁納悶詢問廣大網友「請問有解嗎？或是PXpay哪裡可以馬上知道？」

貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友們紛紛共鳴回應「沒拿到明細都覺得怪怪的」、「我也是習慣對完明細再走」、「習慣拿紙本明細＋1」。

對此，有網友出面解釋「現在PXpay立刻回傳電子明細，用過回不去了」、「因為是用PXpay所以不會印交易明細，PXpay直接可以看，用現金結帳都會印交易明細喔」、「結帳完下一秒，app馬上有明細喔！減少不必要的紙張」、「我都立馬對app的交易明細」、「是可以馬上看到明細，我都是有先設定『自動』連線全聯的Wifi，只要有連線過，以後同一家都會自動連線，看明細或者使用手機刷卡都比較穩定與快速」、「我都直接app看，印出來超不環保，而且回家也是丟掉」。（編輯：賴詠璿）

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