麥當勞APP「每日轉盤」很難中獎？網友截圖優惠畫面：有隱藏福利

麥當勞來近年來推出「麥當勞報報」手機APP，因為其不僅能當鬧鐘，還能每天都獲得一張優惠券，深受不少民眾喜愛，不過從9月1日開始，麥當勞APP全面升級，麥當勞報報也走入歷史，不過推出之後兩派意見爭論不休。近日，就有網友討論「麥當勞抽獎功能沒了真的就不想用了」貼文引發熱議。

原PO在「Dcard」貼文指出「這幾天很多人在討論麥當勞報報的文，但我真的還是想要罵一下一個點，這個APP一天一人只能轉一次轉盤，那幹嘛還要再做一個『再玩一次』的按鈕啊？按下去之後又跟你說『你今天已經轉過囉……..』，以前每天早上都會期待去麥當勞報報抽優惠券，現在真的不想抽了，優惠真的大縮水。」

貼文一出，網友紛紛回應「真的，每次都抽到1積分，真的爛死了」、「最近每天都轉到一點」、「我已經不使用那轉盤了，太廢」、「更新到現在每天都積分，最高只有10＝＝」、「30積分才換一點，結果一天轉盤給不到1點，誠意真的低到炸裂」、「跟以前優惠真的差多了，以前就算每天貼紙，六天也有一張優惠券，我現在轉盤四天累積不到1點！我是說1點喔，不是1張優惠券，乾脆就不用了」。

不過，就有不少網友分享經驗「真的是你各位運氣差而已….我抽過100積分的」、「看來我這樣算運氣好？100積分中獎路過」、「我三天都冰淇淋1支10元」、「我三張麥克雞塊買一送一啊」、「我一張勁辣雞腿堡買一送一，兩張雞塊買一送一，不要抽不到就說人家爛….」、「買套餐送雞塊路過，覺得還算不錯啊」、「我也中過50積分跟雞塊買一送一」。

綜合網友意見，雖然多數人認為麥當勞這次APP更新優惠有縮水，但仍舊是有不少網友在更新APP後就不斷抽到優惠券，甚至有人連續五天轉盤活動都是優惠券不是積分，更有隱藏福利100分的積分可以領取，相當於點數3點，非常寶貴，如果有下載APP卻一直沒中獎的人，不妨可以再繼續轉轉看，也許下個中獎的就是你。（編輯：張嘉哲）

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