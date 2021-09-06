iPhone內建功能害人不淺！用戶截圖「出糗畫面」警世：小心被笑一輩子

許多人是蘋果手機的忠實用戶，也因為iPhone內建功能不少，若沒有仔細研究，會很難發現，更不用說初學者了；對此，就有一名女網友表示自己和朋友都是iPhone初學者，日前因為「這項功能」鬧出笑話，讓她直呼「多多注意，不然被笑一輩子」。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「哀鳳初學者的悲哀」為題發文，表示她與朋友都是iPhone的初學者，對於鍵盤上的「自動修正」功能還不太熟悉，有時打字為了求快，常常沒檢查就直接傳出去了。

不過就在某天，原PO請朋友推薦她韓文歌，「她跟我介紹『eight』這首歌的時候，說這是IU跟『Bra』合唱的」，但原PO一聽卻超問號「Bra？我怎麼沒聽過一個團體叫bra？這名字也太…酷（那時我還沒仔細看標題所以沒看到BTS三個字）」。

一問之下才知道是打錯了，「重點是她還沒意識到自己打錯，因為她說她確實是打BTS，不知道為什麼傳出去變Bra」，讓原PO笑到不能自己，「哀鳳自動修正真的是超好笑的，已經笑好幾天了，奉勸各位不管是哀鳳還是哪個品牌的初學者，要多多注意啊，以免發生一輩子都無法抹滅的錯誤，被你朋友笑一輩子」。

貼文一出，掀起熱議，「超好笑」、「我已經不知道被英文的自動修正害過幾次了」、「我把『男人就愛』誤打成『男人*愛』……還好對方是很好的朋友，不然肯定被告性騷擾」；另外，也有網友分享解決方式，表示「可以關掉自動修正的功能」。（編輯：郭佩蓉）

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