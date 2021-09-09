國際女星不能沒有的夥伴《我和PITERA™的故事》真實分享！

SK-II青春露不只是國際女星肌膚透亮耀眼的秘密武器，也是見證人生故事的最佳夥伴！這回，SK-II集結四位女星，將經典廣告重新拍攝，真情推出《我和PITERA™的故事》系列紀錄片，她們真摯動人的肌膚保養轉變故事，也很可能成為妳的故事！

仔細一算，綾瀨遙與SK-II青春露相識已超過十年歲月，從25歲起，SK-II青春露就是她生活中的一部分；回想起拍攝第一部SK-II廣告，綾瀨遙表示，對於當時青澀的自己感到相當害羞，但也因為開始與SK-II攜手合作，有越來越多人好奇她的膚況、如何保養，綾瀨遙大方分享：「青春露造就了今日的我。」

綾瀨遙憶起二十多歲的自己，不曾覺得當時的肌膚有太大問題，甚至覺得膚況還不錯，不過只要使用SK-II青春露一陣子之後，就會發現肌膚變得更穩定，與十年前的自己相比，綾瀨遙更喜歡現在的肌膚。而且身為演員，拍戲期間長時間的上妝、睡眠不足也是常有的事，隨著年紀增長，綾瀨遙也開始擔心肌膚乾燥或是出現細紋，幸好PITERA™讓她毫無後顧之憂，一路走來SK-II青春露始終是最佳好夥伴，幫助她保持心情平穩，掌握自信。

在《我和PITERA™的故事》系列紀錄片綾瀨遙中也吐露心聲，曾經以為自己的演員生涯會在30歲戛然而止，隨著演員經驗逐漸累積，施加給自己的壓力愈大，愈加擔心旁人的看法；直到後來才漸漸領悟，只要專注於自身、拿出最佳表現，就能克服眼前的障礙與困難，無需在意他人眼光。

遇見了SK-II青春露之後，綾瀨遙更是發現內心自我對話的時間相當重要；當生活步調匆促時，總會不自覺地與他人比較，這時就必須回歸本我、靜心自省。因此，若能回到當初，綾瀨遙想告訴25歲的自己，一定要對自己有信心，朝著心中所想的目標前進就是正確的方向。

由少女蛻變女人，由青澀轉為成熟，國際巨星綾瀨遙、Chloe Moretz(克蘿伊摩蕾茲)、湯唯、倪妮在《我和PITERA™的故事》系列紀錄片中，重新演繹SK-II的經典廣告，SK-II青春露一路相伴，並且始終溫柔且堅定地守護每一寸肌膚，陪伴著生活與事業每一個重大轉變。

除此之外，《我和PITERA™的故事》系列紀錄片也引發眾人好奇SK-II青春露的神奇之處。以獨特酵母菌株發酵過程萃取而出，由多種維他命、胺基酸與礦物質所組成的精華PITERA™，和肌膚天然保濕因數成分極為相似，再加上如同水一般的質地，能迅速滲透肌膚、吸收補水；不僅能加強肌膚防護能力，還可幫助不同膚質穩定膚況，維持肌膚健康水潤的完美狀態。這也是為什麼即使長時間上妝、作息顛倒，綾瀨遙仍能保有晶瑩剔透的完美膚質。青春露不僅幫助綾瀨遙保持最佳狀態，未來也將會持續為不同年齡層的女性帶來晶透美肌的無限可能。

觀看更多《我和PITERA™的故事》系列紀錄片>>https://lihi1.com/0Br90

認識女星的保養好夥伴青春露>> https://lihi1.com/Ng4MI