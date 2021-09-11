iPhone有問題該找誰？果粉指點「2大維修聖地」：爽換一台新機

近年來科技逐漸發達，路上人手一支智慧型手機的情景早已見怪不怪，但不少人一定會面對手機隨著時間出現狀況的問題。對此，就有一名網友想更換自己的手機電池，卻不解該到何處比較推薦，就有行家立馬指「2處」最好。

原PO於PTT上指出，表示最近想幫自身持有的iPhone 12換新電池，因而尋求鄉民推薦好去處，「板上比較推薦哪一家，價格大約多少？更換時間？另外，希望不會升級系統，麻煩各位幫忙。」

貼文一曝光，就引來不少果粉推薦台灣2間蘋果直營店，分別是台北101店和信義A13店，「原廠只有直營或授權維修中心才有啊，而且你保內低於80%直接找原廠啊」、「殘餘價值高的機器，請跑原廠，以免因小失大」、「我11，健康度約82%，不想再撐了，就去101現場換，一小時取件，感覺可以撐到iPhone 14了」、「直營店電池有貨的話差不多1小時上下吧！前幾次經驗是這樣，有貨的話就滿快的」。

甚至有過來人分享經歷，「我去101，40分鐘就好了，因為吃飯到一半打我說某樣不小心換壞了，直接換一台整新機給我，XS用三年花1400多換一台整新機，感覺還蠻划算的」、「上個月去A13換Xs電池，半小時後跟我說不能換，說充電線圈有問題，直接給我整新機XD」、「8 plus之前全a13自費換電池，結果檢測説舊電池有點膨脹影響到手機，結果換了一台整新機給我」。（編輯：陳雅雲）

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