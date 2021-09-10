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不是去公園嗎？二哈開心出門卻抵達獸醫院！「天堂VS地獄表情包」笑翻網友

文 : 寵毛網

出門也不一定是去玩啊！日本網友某天準備帶自家哈士奇「西爾維婭（シルビア）」出門，看到門開的霎那狗狗露出天使般的微笑，興高采烈地出門，但當到達目的地後，原本嘴角要笑到耳朵的西爾維婭立刻變了臉色，彷彿在抱怨：「你沒說要來的是這裡啊Q_Q！」。

西爾維婭：什麼？你說要出門嗎？（小跑步靠近）（圖／Twitter帳號：xxhama2）

聽到要出去後不停露出微笑。（圖／Twitter帳號：xxhama2）

西爾維婭：哇哈哈！出去玩囉！（圖／Twitter帳號：xxhama2）

西爾維婭知道要出門後興致高昂地坐上車，看著車窗外的風景不停傻笑，彷彿牠現在是世界上最快樂的一隻小狗狗，但當轎車逐漸駛近目的地，希爾維亞才後知後覺的發現原來主人不是要帶牠去玩，而是要去獸醫院健康檢查！狗狗的熱情瞬間像被涼水澆熄，表情肉眼可見的快速垮了下來。

西爾維婭：……（笑容消失）（圖／Twitter帳號：xxhama2）

西爾維婭：你沒說要來的是這裡啊Q_Q！（圖／Twitter帳號：xxhama2）

這隻不知道要去醫院的狗狗在候診室內鬧了情緒，全程嘴角下墜、鬱悶不已，但檢查完後西爾維婭又立刻滿血復活，似乎在為接下來的行程而興奮！

診察前好憂鬱。（圖／Twitter帳號：xxhama2）

診察後又變成一尾活龍！（圖／Twitter帳號：xxhama2）

飼主對這表情的變化感到很有趣，也附註說：「診前診後的變化其實很容易理解，就像當緊張時你的嘴就會閉上。」西爾維婭實在太古靈精怪了！網友們也紛紛臣服於牠的可愛：「放棄的狀態XD」、「一切都晚了」、「到達的那刻表情太絕望了！！」、「二哈：馬麻你沒說要來醫院啊～」、「表情帝耶牠」。

Tags : 二哈公園哈士奇狗狗獸醫表情包

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