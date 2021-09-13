山系女孩完美穿搭！戶外走跳不只要美還要安全

近年來戶外運動風氣興盛，上山下海的健康休閒成為網美熱愛風格，連平常螢光幕上甜美優雅的名模及女明星們，也紛紛投入大自然的懷抱，陳意涵、房思瑜喜愛運動出了名，連拍戲也不忘慢跑；林又立不只喜愛運動、更把挑戰極限當作興趣，參賽四大極地超級馬拉松；與老公都是登山好手的林可彤，甚至連婚紗還跑到阿根廷高山拍攝。最親民的女子團體 S.H.E 從「三友」變成了「山友」，是近期大家最想野生捕獲的森林系女孩代表。

外出休閒除了想穿著漂亮，也要兼具安全性能，尤其山上天氣多變化，不但要做好遮陽防曬的準備，還要留意保暖與防水，IG 上多得是女生穿著運動內衣或瑜珈裝束爬山露營，但真正的山系女孩必須針對天氣應變，不能只講求漂亮，多層次的洋蔥式穿搭、舒適好動的吸濕排汗機能單品更是關鍵。

著重好穿好走又有保護力的登山鞋，是走入山林首要入手的配備！義大利手工鞋履 bussola 便推出 Vibram Pallet 戶外登山健行鞋，不僅防潑水、抗髒污，特製活動式三密度透氣鞋墊及防滑耐磨的黃金大底，能有效保護腳部並分散足底壓力與維持乾燥。

安全拉鍊擁有半自動鎖的設計，避免行走時容易下滑鬆脫，搭配防黴抑菌的豚皮內裡，運動之餘能有效抑制細菌，減少異味及更貼近肌膚觸感，陪妳跋山涉水都不用擔心。共有中低筒各種款式，從黑白款基本配色到鮮豔色彩一應俱全，不管是搭配貼腿機能褲，或是長襪結合防曝光雙層短褲等造型，都相當實穿。

隨著疫情漸漸趨緩，認真防疫的大家終於又能親近大自然，趁著夏日好天氣到戶外走走，穿上 Vibram Pallet 登山健行鞋輕巧消暑去，成為最搶眼的山系女孩，攻佔社群版面！

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