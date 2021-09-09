比三色豆還敷衍！高中生便當見「超傻眼配菜」：學校太混了吧

▲便當因為其便利的關係，其菜色眾多又便宜，成為不少人每週必吃的食物之一。（示意圖／翻攝Pixabay）

不少人忙於工作，為求方便三餐都會選擇到便當店或者自助餐店打發，因其菜色多元又不用自己下廚，簡單又CP值高，而不少高中職為了更方便，學校是以提供便當的方式，不僅相對減少食物接觸，收拾也非常快速。不過，近日就有高中生分享自己午餐吃便當時，打開見「1配菜」讓他眼神死，貼文引發廣大迴響。

原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「請問有看過學校便當用一顆水餃當配菜的嗎？」只見貼出的影片，原PO正在享用學校發放的午餐便當，但仔細一看配菜，除了主菜排骨以外，其他例如紅蘿蔔炒蛋，但右下角卻出現一顆水餃，而且就一顆佔滿一整格，讓原PO超傻眼，雙眼發呆絕望。

影片曝光後，不少網友紛紛回應「餃子也賺太大＝＝好歹也給兩顆」、「便當老闆太混了吧，比蒸蛋還賺更大」、「學校真的便當都超鬧，有錢改廁所改一堆，沒錢讓學生吃好一點」、「笑死，該不會跟我同校吧，我也吃過一格一顆水餃的，超過份」、「是學長嗎？我也有水餃欸」。

另外，也有全台各地高中生大抱怨「我的是一顆煎餃」、「我們學校是煎餃一顆啦」、「我們學校是一堆三色豆」、「我的連小格子都是白飯，看到真的錯愕」、「我還有三小條小黃瓜就一格」、「拿過沒有主菜的便當」、「等你看到一片魚板的時候，你就會知道你們一顆水餃客氣了」。（編輯：張嘉哲）

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