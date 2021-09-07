麥當勞套餐怎麼吃才專業？網實測「正確吃法」掀熱議：很多人失敗

台灣速食連鎖店眾多，每一間都有不同的特色，而說到台灣速食界的領頭羊，想必不少人都會想到「麥當勞」，因其熱銷商品薯條獨特的風味，加上時不時推出的特色餐點，深受民眾喜愛。不過，就有日本網友揭開麥當勞正確吃法，引發網友熱烈討論。

原PO在抖音（Tik Tok）貼文表示「我來問問抖音的朋友們！」只見影片中，原PO正在麥當勞用餐，隨後他將買來的漢堡打開盒子，接著將雞塊以及薯條倒進盒子的另外一頭，形成一邊是漢堡，一邊是雞塊和薯條，接著讓漢堡盒中間的縫隙插入飲料杯的吸管，形成一個三合一的方便吃法。

貼文一出，不少人少數台灣網友以及日本人全傻眼「是可以這樣吃的嗎….？吃20年都不知道」、「ㄟ？正確吃法www」、「這無理呀！明天試試看」、「這沒道理呀！」、「無理吃法」、「原來麥當勞要這樣吃www」、「另一邊吃完另一邊不會掉下來嗎？」、「兩年前是不是有流行過ww」、「兩年前的吧？有很多人實測失敗haha」。

事實上，網友之所以會稱之為兩年前曾流行過，原因在於當時澳洲麥當勞官方IG發出「單手拿套餐」示意圖，正是該位日本網友實測的方法，當時不少人覺得新鮮去嘗試，沒想到結果差強人意，不少人表示「吸管不夠長太軟」、「一開始可以平衡，開始吃後就不行了，後面漢堡直接掉在地上……」。但根據目前台灣限塑政策影響，目前台灣麥當勞的飲料也已經全面換成杯蓋，也不提供吸管，如此獨特的吃法，也只能當作是逗趣話題，笑笑就好。（編輯：張嘉哲）

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