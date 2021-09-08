超商「全新功能」誰還不知？網友淚讚：有急用時會超感激！

台灣路上隨處可見便利商店，而其因商品琳瑯滿目且服務多樣的特點，吸引不少顧客前往消費。不過，就有一名網友表示，近期在超商找到全新功能，讓他興奮發文分享，隨即引來一票人大讚「現在才知道！」

原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，興奮表示「現在ibon即刻起也可以租借行動電源了…新功能上線」。隨後他也貼出照片，只見7-11的ibon機台下方，擺放著幾台黑色行動電源。事實上，近期7-11推出ibon悠客行動電源租借服務，提供有急需的民眾使用，這也讓意外發現的原PO感動直呼「覺得感激！」

貼文曝光後，瞬間就引來網友們留言，「真棒」、「以後都不用特別買行動電源，減少損耗率跟不必要的買到雷」、「謝謝分享，現在才知道」、「還好啦不算新鮮，台灣近年才佈點而已，大小店家還沒到到處都有地步，有需要使用是很方便」；亦有人提及其他超商也有類似功能，直言「萊爾富也有租借，現在超商應該都會陸續有吧」、「全家很早就有了！」、「這個有一陣子了」。

據了解，近期四大超商都有提供行動電源租借服務，7-11推出ibon悠客行動電源租借服務，在ibon超商事務機機台就能夠租借；全家則是與ChargeSPOT合作，下載App後線上綁定帳戶，即可到機台借租借；萊爾富則是與EZcharge速時電合作，一樣需下載App才可至機台租借；OK則與旅電科技合作。（編輯：陳雅雲）

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