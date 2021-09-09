搭公車最無法忍受哪種人？通勤族怒斥「超自私行為」：司機都看不下去

不少學生、上班族會選擇搭乘公車通勤，不過也因為公車上座位有限，通常在尖峰時刻的座位都是一位難求，對此也有一名女網友發文抱怨，表示每次搭公車時，有些選靠走道位置的乘客有意無意的行為總讓她特別頭痛，更覺得對方的自私行為相當沒禮貌，一一盤點後也掀起不少通勤族認同，貼文更引發網友熱議。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「搭公車遇到很多自私的人」為題發文，表示有時候搭公車的時候，總有些坐走道位子的乘客內側放自己的包包不讓別人坐或是得跨過走道位乘客才能坐到位子，但偶爾可能會碰到對方肢體結果走道位乘客反而白眼自己，更誇張的是有不少乘客常用自己行李佔據「窗邊位」的行為，就連司機也都看不下去，勸對方讓出位置給其他乘客。

原PO認為這樣的行為「很自私」，尤其是最近又發生自己末站上車看到車上座位已經不多，但還是有乘客硬是裝作沒看見的事件，當時對方在身旁空位放了自己的小包包，直到原PO眼神示意才心不甘情不願的移開讓座，這就讓她無奈表示「直接坐下來然後換我瞪他我真的太不爽了！直接瞪她跟她四目交接5秒吧！她才默默轉頭」

貼文一出，不少通勤族也紛紛認同表示，不論坐哪個位置只要不懂互相體諒、硬是要佔據空位的行為就相當自私「我自己是蠻不喜歡靠窗那個人要下車，但靠走道的硬是坐著不讓，之前我坐靠窗 準備要下車時，明明很盡力的跨出去走道，但我還是不小心踩到坐走道那位乘客的腳，結果我就被翻白眼了」、「我都走過去用整車都能聽到的音量問對方『請問這裡有坐人嗎？』然後大家看過來的時候她就會很尷尬的把東西移開讓我坐」、「每次看到這些人，我都會提醒自己和我的小孩不要成為這樣的人」。（編輯：楊智傑）

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