LINE「隱藏功能」防偷窺又能當備忘錄！網佩服：太酷了吧

現在社群交友軟體眾多，隨著不少人都開始使用這些APP辦公、傳遞訊息等等，功能也越趨完整，而以台灣來說，大多數人都會用LINE來交換訊息，LINE也時常推出新功能，提供用戶更為方便使用。而近日就有網友分享自己用LINE獨門用法，反倒有不錯的效果，貼文引發熱議。

原PO在「Dcard」貼文指出「本人重度健忘，iPhone裡面的內建行事曆跟備忘錄永遠設滿滿，有一次手機放桌上，朋友跑來跟我說『欸！你的手機怎麼每10分鐘就跳出通知提醒你要幹嘛？』結果我一看，是我的獨門「LINE隱藏用法」。

「因為備忘錄對我來說真的已經沒用了，所以我就把我最常使用的LINE聯絡人，就是每天都會聊天那種，改成「待辦事項」，例如男友、閨蜜、群組通通都可以改成『隱眼 買卡片 711包裹』，這樣就會一天到晚都有人提醒我這些事情，我也不會再忘記了！」

貼文一出，網友紛紛回應「啊啊啊啊！找到同好了….」、「我以為只有我這樣…」、「重點是這樣還能防偷窺，又能記住事情，真的很讚」、「我們之前有位學長把自己名字改成『要記得繳水費』，然後整個群組的人都在提醒他哈哈哈」、「好好笑，又被我學到一招」、「這太酷了！真的是隱藏功能，超狂」、「我最近也發現這個功能，非常之好用，寫在備忘錄根本不會打開」、「這招真的超好用，好用到回不去」。（編輯：張嘉哲）

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