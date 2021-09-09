台灣汽水霸主是誰？眾推「2本土天王」：美國人也愛喝

台灣除了手搖店興盛外，在超商、超市的飲品種類也非常多元，包含汽水類、茶類等等豐富選擇。而近日，就有網友討論「現在國際廠牌這麼多，請問哪一瓶汽水是大家最喜歡的?」貼文引發廣大迴響，不少人指出，有「兩瓶」老字號的汽水可以與國際大牌較勁，甚至有外國人曾喝完後，希望可以進口販售。

原PO在PTT貼文指出「現在國際廠牌汽水那麼多，包括風靡全球的可口可樂，也可以算是可樂的始祖，但台灣也有黑松沙士可以做代表，喝下去冰涼又舒暢，如果要選一種汽水的話，哪一種汽水比較值得喝？」

貼文一出，網友紛紛回應「黑松沙士大勝」、「可樂現在越做越甜，黑松沙士完勝」、「當然是沙士，碳酸飲料中最好喝的」、「真的是沙士好喝」、「當然選黑松沙士台灣之光」、「沙士真的是台灣之光」、「台灣真的可以把沙士賣到國外去，應該效益不錯」、「我也選沙士，完勝」。

不過另外也有人表示「我覺得我會選蘋果西打耶」、「蘋果西打放在哪！外國人也超愛蘋果西打」、「沙士還有一點藥味，有些歐美人不太喜歡，他們多數都喜歡蘋果西打」、「蘋果西打+1」，而事實上，國外Youtuber莫彩曦就有給自己的美國家人，試喝台灣的黑松沙士以及蘋果西打兩款汽水，結果當時獲得一致認同好評，小孩喝了之後興奮大讚「我給10分」，老公Adam更直呼「應該要讓蘋果西打來美國商店公開販售」，給出高評價。（編輯：張嘉哲）

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