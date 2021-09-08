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手搖飲生死鬥！最新民調：珍奶黑馬超越清心　「可不可」將搶下50嵐冠軍寶座？

shutterstock_1262600218▲在大小品牌互相廝殺之下，手搖霸主的寶座究竟鹿死誰手呢？（圖／Shutterstock）
文 : 吳 欣瑜

手搖飲對台灣人而言，可說是非常重要的存在，不論是每天必喝一杯，或只是偶爾才喝的民眾，也都一定有自己「信奉」的品牌、茶款、配料和冰塊甜度！台灣手搖市場競爭激烈，新興品牌一個接一個開張，除了50嵐、清心、CoCo等「老字號品牌」仍穩居霸主地位，新興或小眾品牌也是遍地開花，各有一派擁護者，在大小品牌互相廝殺之下，手搖霸主的寶座究竟鹿死誰手呢？

連鎖大牌三強鼎立，誰能拿下第四名？

根據《NOWnews》民調，在「你最喜歡哪一家連鎖品牌？」一題中，手搖飲老大哥50嵐不負眾望以33%的票數，在13個知名連鎖品牌中大獲全勝，曾以烏龍綠紅遍大街小巷的清心福全，和早已名揚海外的CoCo則分別以13%和12%的票數並列第二，緊追在手搖三巨頭之後的，就是前陣子用楊枝甘露、搖滾波波奶茶和芝芝金萱雙Q擄獲大眾味蕾的麻古茶坊，拿下近10%票數！

▲手搖飲老大哥50嵐不負眾望以33%的票數，在13個知名連鎖品牌中大獲全勝。（圖／翻攝《NOWnews》民調 。調查期間：2021-08-27~2021-08-31）

台灣珍珠奶茶霸主之戰

席捲全球，堪稱台灣之光的「珍珠奶茶」更是每間手搖店的必備商品，當然也要認真評比一下。在第二回合的珍珠奶茶爭霸戰中，50嵐也以44%的喜好度輾壓全場！50嵐珍奶的獨特風味和珍珠口感一直都備受好評，甚至還曾被網友標榜為「小時候的味道」，可見其在多數民眾心頭的份量。

▲在第二回合的珍珠奶茶爭霸戰中，50嵐也以44%的喜好度輾壓全場！（圖／翻攝《NOWnews》民調。調查期間：2021-08-27~2021-08-31 ）

另外，以近20%票數擠下其餘兩位手搖巨頭的黑馬，就是先前紅極一時的珍煮丹啦！珍煮丹主打使用最適合咀嚼的0.85公分珍珠，以自炒黑糖蜜入珍珠芯，並加入嚴選小農鮮奶，那沿著杯壁流滿黑糖，底層浸滿珍珠的黑糖珍珠鮮奶，更曾造成一股拍照打卡風潮呢！除了拿下10%票數，同樣標榜使用純淨鮮奶入茶的第三名迷克夏，在自填欄目中，還有萬波、老虎堂、李圓圓、天仁茗茶和茶湯會的老大春水堂，都是不斷被提及的珍奶資優生。

▲茶湯會和老大哥春水堂，都是不斷被提及的珍奶資優生。（圖／Shutterstock）

手搖新銳狂出，誰能殺出一片天？

接著讓我們來看看各家手搖飲新秀的決鬥成果吧！在百家爭鳴的新創或小眾品牌中，可不可熟成紅茶竟以51%的過半票數拿下冠軍！除了主打各式紅茶，可不可也推出不少特色茶飲，算是較有知名度的手搖新星，讓支持者們紛紛大讚「茶香、有特色」、「想到會特地買」、「支持創業的勇氣與堅持」、「品牌價值和包裝有質感」、「品質優良」！而新創組亞軍則是由號稱「全糖女神」的Youtuber滴妹所開的再睡五分鐘搶下席位，回想這家網紅飲料店在2020一開幕，就在手搖界颳起一陣排隊旋風，它的鮮奶茶和厚奶蓋系列更是許多人的心頭好，儘管過了數個月都還是大排長龍，人氣蒸蒸日上！

▲在百家爭鳴的新創或小眾品牌中，可不可熟成紅茶竟以51%的過半票數拿下冠軍！（圖／翻攝《NOWnews》民調 。調查期間：2021-08-27~2021-08-31 ）

除了約翰紅茶公司、五桐號、SOMA、署茗職茶等品牌都榜上有名，許多人也紛紛喊出心目中第一名的新創或小眾品牌和支持理由。例如「茶樓裡養了牛，名字很特別」、「九茶，陳零九光環加持」、「三年五班，推黑糖珍珠」、「河堤上的貓，真材實料」、「烏弄，茶得過比利時風味獎」、「軍茶，全品項買一送一」、「醋頭家，口味特別、尤其酵醋系列」，被欽點的品牌還有（深吸一口氣）布萊恩紅茶、龜記、清原、老賴茶坊、理茶、春芳號、水巷茶弄、白巷子、圓稼、十二韻、茶水格格、一沐日、台灣第一味、木木三、Mr.wish，以及（換氣）不要對我尖叫、小茶齋、尋茶道、閑茗樓、窖藏、紅茶洋行、岩語茶、水雲朵、武林茶、小佐お茶作、一手私藏、霜江茶行、茶十二叡曲等等各路英雄好漢，族繁不及備載。

最後，儘管有六成網友認為新創或小眾品牌仍無法撼動50嵐、清心的手搖霸主地位，但有四成網友則十分看好新生代品牌的前景，認為它們除了口味和價格，最大的吸睛賣點就是「創意」，也有人直言「品牌需要競爭才會進步」，畢竟在新銳輩出的手搖戰國時代，有名列前茅的霸主們持續堅守品質，經典不敗，也有中生代和新興品牌不斷殺出血路，求新求變，民眾才有口福喝到各種不同的茶飲，才無愧於台灣「手搖天堂」的威名啊！

▲有名列前茅的霸主們經典不敗，也有中生代和新興品牌不斷殺出血路，民眾才有口福喝到各種不同的茶飲！（圖／Shutterstock）
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