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剛打完疫苗？貓咪「縮角落抓手臂」面有難色　眾奴才爆笑：我家的也會

文 : 寵毛網

怎麼那麼像！這位日本網友非常喜歡貓，牠們的一舉一動都能讓他聯想到各種生活情境，這天剛好捕捉到自家貓咪苦著臉抱手臂的模樣，他立刻與近期最熱門的話題打疫苗連結，把照片發上網路後也意外釣出許多「貓苦主」，一起來看看吧！

貓：噢！我的手好痛喔！（圖／Twitter帳號：necode67）

貓：一定是我打完疫苗的副作用。（圖／Twitter帳號：necode67）

貓：馬上來耍廢休息吧！（圖／Twitter帳號：necode67）

這名日本網友意外捕捉到自家虎斑貓靠坐在角落，神色痛苦地抱著左手臂，這模樣就跟剛接種完疫苗的人類一模一樣，於是在推特上開玩笑寫到：「這是一隻正在承受強力副作用的貓。」栩栩如生的模樣頓時吸引許多網友，眾貓奴也開始秀出家中貓貓的照片。

這位護士接種的地方有點下面喔！（圖／Twitter帳號：Shike__moku）

看來副作用讓牠很不爽！（圖／Twitter帳號：_minidevil_）

有網友將推主的貓貓P到戰場上也無違和。（圖／Twitter帳號：mr_onabassion）

看來深受副作用侵害的貓貓真是不少呢！其他網友則對推主貓貓生動的形象給上好評：「真的太像了XD我要傳給已經打過的朋友」、「我家的貓也接種了疫苗XD」、「疲憊的貓貓」、「看起來有點像哆啦A夢」。

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Tags : 副作用寵物疫苗苦瓜臉貓咪

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