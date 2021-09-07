剛打完疫苗？貓咪「縮角落抓手臂」面有難色　眾奴才爆笑：我家的也會

怎麼那麼像！這位日本網友非常喜歡貓，牠們的一舉一動都能讓他聯想到各種生活情境，這天剛好捕捉到自家貓咪苦著臉抱手臂的模樣，他立刻與近期最熱門的話題打疫苗連結，把照片發上網路後也意外釣出許多「貓苦主」，一起來看看吧！

這名日本網友意外捕捉到自家虎斑貓靠坐在角落，神色痛苦地抱著左手臂，這模樣就跟剛接種完疫苗的人類一模一樣，於是在推特上開玩笑寫到：「這是一隻正在承受強力副作用的貓。」栩栩如生的模樣頓時吸引許多網友，眾貓奴也開始秀出家中貓貓的照片。

看來深受副作用侵害的貓貓真是不少呢！其他網友則對推主貓貓生動的形象給上好評：「真的太像了XD我要傳給已經打過的朋友」、「我家的貓也接種了疫苗XD」、「疲憊的貓貓」、「看起來有點像哆啦A夢」。