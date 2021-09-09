女友提無理要求大喊「不做就分手」！過來人識破套路：綠帽預備軍

▲原PO朋友透過交友app交到一位新女友，但在一起沒多久，對方就主動開口要求送她新的iPhone。（圖／shutterstock）

隨著網路、智慧型手機普及，現代不少人也會透過各式交友軟體認識新朋友，甚至找到另一半。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，朋友透過交友app交到一位新女友，但剛在一起沒多久，對方就主動開口要求送她新的iPhone，貼文曝光引發熱議，過來人立刻搖頭勸退。

原PO表示，身邊有一位朋友，是電機碩士高材生，畢業後擔任系統廠工程師，最近靠交友軟體找到了一個女朋友，剛在一起沒多久，對方就主動開口要一支iPhone，更指名要最新未上市的款式。

不過，原PO提到，由於朋友身上還有70萬貸款還沒還完，實在不太想買，但是女友卻揚言「不買就分手」，實在不知如何是好，不禁苦惱直問廣大鄉民「我朋友該怎麼辦呢？」

貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友大多紛紛勸退「這個根本綠帽預備軍」、「長痛不如短痛」、「接下來就可以放生給下一個」、「自己買不會？」「這種吃定人的還是分一分」、「ATM，懂？」「不太對勁」、「會這麼直接要東西的，擺明不是真的要交往吧」；更有過來人一語警惕「這只是開始」。（編輯：賴詠璿）

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