手搖飲「金萱教主」是誰？老饕淚推2間神店：冰塊是茶做的

▲近日有網友發問「大台北地區有沒有推薦金萱的店？」對此，不少內行紛紛推薦「2間手搖神店」，大讚「喉韻無窮、茶湯又順口」。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

台灣手搖飲料店林立，無論春夏秋冬，許多人都喜歡在吃飯時配上一杯，或是飯後滿足一下味蕾。而近日就有網友好奇詢問大家「大台北地區有沒有推薦金萱的店？」對此，不少內行紛紛推薦「2間手搖神店」，大讚「喉韻無窮、茶湯又順口」。

原PO在PTT Drink板中以「大台北好喝的金萱推薦」為題發文，他表示自己有喝過麻古跟茶聚的金萱，前者「不同分店，品質不一」；後者則是「香味較重，喝下去奶味超濃」，讓他不是很喜歡，所以他便想請教大家「大台北地區有沒有推薦金萱的店？獨立小店也可以。」他也透露，「之前在北車有喝到一家不錯的， 忘記名字了， 但下次再去的時候已經收了， 好像叫做穀滴吧！」

問題曝光，許多行家都大推南海茶道與坪林手，紛紛回應「南海茶道，真心推」、「坪林手，茶湯超順口」、「南海茶道真的好喝，現泡要等但值得」、「大推坪林手！」「南海茶道，喉韻無窮」、「推南海，原以為只有中部有，沒想到開到北部了」、「也推坪林手，冰塊是茶做成的，天熱加冰也不影響比例」。

此外，還有網友分享，「南海茶道」現在加line好友可以免費喝。事實上，「南海茶道」早在7月16日就於臉書粉絲專頁公告，「即日起至2021年12月31日到各門市掃描LINE@ QR CODE加好友，出示奶香金萱1杯兌換卷給櫃檯確認，即贈1杯奶香金萱茶（每個帳號可兌換1杯）。」（編輯：許苡晴）

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