餅乾包裝「中間那條」是幹嘛的？內行示範正確開法：終於不用吃碎掉的新貴派

▲餅乾包裝背面總是會有「多一條摺痕」，你知道其真正功能為何嗎？（圖/抖音entcyc_1）

餅乾一般分為大包的袋裝餅乾，但也有不少較小且獨立包裝的零食與餅乾，但你會發現，通常這類獨立包裝的餅乾都不好打開，甚至一不小心就把袋內的餅乾給擠碎，讓人非常苦惱。近日，就有網友分享自己吃餅乾時，意外發現這種獨立包裝餅乾「正確開法」，貼文引發廣大迴響。

原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出，常常我們在吃新貴派或者鳳梨酥這類獨立包裝東西時，是不是都會因為要撕包裝，而把周圍的餅乾捏碎，結果我今天才發現，這種餅乾不是從旁邊撕下，而是要轉到背面，背面有「多一條摺痕」，只要抓住摺痕，由上往下就能撕開。

只見貼出的影片，原PO將餅乾轉到背面，抓著多出來的那條「摺痕」，接著由上往下撕，餅乾包裝果然輕鬆的撕下，不僅餅乾外型漂亮不會破損，更能不沾手就享用，真的是一舉兩得！不過，原PO也自嘲表示「天啊！活了38年才知道這件事情，以後終於不用吃碎掉的餅乾了！」

貼文一出，網友紛紛回應「我真的也完全不知道＝＝」、「現在才知道+1」、「我幾乎每天吃我還不知道…..可能是剪刀用太習慣」、「哇！我超愛新貴派，下次也來試試看」、「實用的知識又+1了」、「真假啦，原來中間那條真的有作用喔….」、「我也是看你影片才知道www」。（編輯：張嘉哲）

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