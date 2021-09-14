住麥當勞附近超爽？過來人吐「2大隱藏缺點」：半夜停10台車只點1杯飲料

台灣速食連鎖店眾多，每一間都有不同的特色，而說到台灣速食界的領頭羊，想必不少人都會想到「麥當勞」，因其熱銷商品薯條獨特的風味，加上時不時推出的特色餐點，深受民眾喜愛。而近日就有網友在網路上表示疑惑「住麥當勞附近是不是超級爽？」沒想到就有過來人逆風吐露了2點隱藏點，直言「都被忽略了」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「住在麥當勞附近有多爽？」的文章表示，「50元1+1漢堡+飲料，早、中、晚都可以當一餐，花費沒多少就享有遠大於便當店、便利商店的滿足度，有人就住在麥當勞附近嗎？有多爽，告訴我」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

曾經住過麥當勞附近的網友們紛紛點出了2點逆風的隱藏點，分別為「半夜會有許多年輕人群聚」和「食物味道」，「半夜一堆89，十幾台車點一杯飲料」、「附近停一堆車還一堆人，哪裡爽了」、「以前薯條味很重，每天聞到薯條」、「想吃的時候很爽，不想吃的時候半夜一堆89，大家都忽略了這部分」、「聞到食物味道，蟑螂會在你家亂竄最好會爽」、「有麥當勞會很吵吧」。（編輯：王柏文）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載