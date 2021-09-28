▲原PO日前到好市多買了一大堆商品，後來店員做「這動作」，也讓他驚呼「原來還有這功能」。（圖／Shutterstock）

全聯、好市多推車竟有「隱藏用途」？過來人提醒：在停車場看過孤單的雞

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；對此，就有一名男網友日前到好市多買了一大堆商品，後來店員做「這動作」，也讓他驚呼「原來還有這功能喔」。

該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己日前到好市多購物，在結帳的同時，購物車也早已被堆成山的商品疊滿，眼看已經沒地方可以放其他東西了。

不過這時，櫃檯人員竟然就非常輕鬆地將最後一項商品，也就是熱騰騰的烤雞，直接掛在推車凸起的地方，而看到這一幕，也讓他驚訝直呼「原來這還有這個功能喔」。

貼文一出，掀起熱議，「我以為大家都知道欸」、「掛包包+1（全聯推車也有喔）」、「那裡就專掛東西的啊，哈哈」、「學到了，感謝」、「原來如此」、「太厲害了」、「斷掉就完了！」、「我都拿來掛外套和自己帶的購物保冷袋」。

不過，也有網友提醒「掛雞這樣要注意哦，我上次停車看到有孤零零的雞在推車區，就掛這樣，會有人沒拿啦」、「記得拿起來結帳，然後記得帶回家」、「每次都固定掛的位子，回家車程大概一小時，然後才會忽然想到 阿！！！ 我的雞！！！」。（編輯：郭佩蓉）

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