喵喵心理諮商師？貓咪神情肅穆「折手手端坐小桌」　網笑：好想跟牠聊聊

現代人壓力大，需要適時找管道宣洩內心的壓力，日本就有一隻黑白貓聽見奴才的心聲，這天牠端坐在桌子前一臉認真，彷彿像個諮商師一樣準備傾聽來客的心聲，奴才看了忍不住笑說：「好像可以跟牠聊任何心事！」。

這名飼主養了一隻名叫「Beru」的黑白貓與一隻叫「Noburu」的虎斑貓，兩隻貓與飼主的互動相當多，因此經常都能在推特上看見牠們的生活日常。這天推主在地板上放了一張小矮桌與一張座墊，沒過多久就發現Beru竟然端坐在這裡，兩隻小手放在桌上，一臉認真的模樣彷彿準備開始進行「心理諮商」，讓推主忍不住笑想要跟牠一起「聊心事」！

Beru的照片才分享短短四天就已累積超過7.7萬人次按讚分享，許多網友都笑說：「可以開放預約嗎？」、「如果醫生是貓咪，生意一定會很好」、「好想跟牠聊一聊」、「請問諮詢費用是幾個罐罐？」、「人類：我有問題！貓醫師：養貓就對了！」。