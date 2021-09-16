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喵喵心理諮商師？貓咪神情肅穆「折手手端坐小桌」　網笑：好想跟牠聊聊

文 : 寵毛網

現代人壓力大，需要適時找管道宣洩內心的壓力，日本就有一隻黑白貓聽見奴才的心聲，這天牠端坐在桌子前一臉認真，彷彿像個諮商師一樣準備傾聽來客的心聲，奴才看了忍不住笑說：「好像可以跟牠聊任何心事！」。

黑白貓小桌前折手手端坐　奴笑：能聊聊心事嗎？

推主養了黑白貓「Beru」與虎斑貓「Noburu」，兩隻貓與奴才經常有許多有趣互動，是網路上小有名氣的網紅貓。（圖／twitter帳號CatNaviDesk）

這名飼主養了一隻名叫「Beru」的黑白貓與一隻叫「Noburu」的虎斑貓，兩隻貓與飼主的互動相當多，因此經常都能在推特上看見牠們的生活日常。這天推主在地板上放了一張小矮桌與一張座墊，沒過多久就發現Beru竟然端坐在這裡，兩隻小手放在桌上，一臉認真的模樣彷彿準備開始進行「心理諮商」，讓推主忍不住笑想要跟牠一起「聊心事」！

黑白貓小桌前折手手端坐　奴笑：能聊聊心事嗎？

日前Beru端坐在桌子前一臉正經……（圖／twitter帳號CatNaviDesk）

黑白貓小桌前折手手端坐　奴笑：能聊聊心事嗎？

Beru：有任何疑難雜症都可以來找本喵諮商！（圖／twitter帳號CatNaviDesk）

黑白貓小桌前折手手端坐　奴笑：能聊聊心事嗎？

Beru：都沒人來找偶……快睡著了！（圖／twitter帳號CatNaviDesk）

黑白貓小桌前折手手端坐　奴笑：能聊聊心事嗎？

好不容易有生意上門……（圖／twitter帳號CatNaviDesk）

黑白貓小桌前折手手端坐　奴笑：能聊聊心事嗎？

Noburu：醫生，偶有煩惱！　Beru：吃就對惹！　Noburu：偶失戀惹！　Beru：那就吃罐罐吧！（圖／twitter帳號CatNaviDesk）

黑白貓小桌前折手手端坐　奴笑：能聊聊心事嗎？

Beru：諮詢費一次3個罐罐，請來電預約謝謝！（圖／twitter帳號CatNaviDesk）

Beru的照片才分享短短四天就已累積超過7.7萬人次按讚分享，許多網友都笑說：「可以開放預約嗎？」、「如果醫生是貓咪，生意一定會很好」、「好想跟牠聊一聊」、「請問諮詢費用是幾個罐罐？」、「人類：我有問題！貓醫師：養貓就對了！」。

Tags : 寵物心理諮商折手手貓咪醫生

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