IG才排第四？「台人愛用APP排行榜」出爐！網友笑：上班族怎麼都在花錢？

▲YouTuber蔡阿嘎蒐集5萬筆資料，統計出「2021年台灣人最愛用手機APP排行榜」，其中上班族的前五名也讓他不禁吐槽「大人的世界好無聊」。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

智慧型手機的時代幾乎人手一機，凡事透過手機就可以輕鬆完成，不論是社交娛樂、飲食或生活消費只要動動手指就能透過手機內的APP完成，近日百萬級YouTuber蔡阿嘎蒐集超過5萬筆資料，統計出2021年「台灣人最愛用的APP排行」，除了以年紀為區分外，還分成社交類和娛樂類，其中上班族的前5名曝光後也讓他不禁吐槽「大人的世界好無聊」。

YouTuber蔡阿嘎日前在頻道上傳一部「2021年台灣人最愛用手機APP排行榜」影片，透過臉書和Instagram調查了不同年齡層的使用習慣，並將這5萬筆資料分成國中+國小、高中職+大學生和上班族3類，其中社交社群類的APP上班族的第一名為「Line」，國中+國小、高中職+大學生則以「Instagram」作為首選，此外包含「FB、Messenger、YouTube」也是其中各族群愛用的應用程式。有趣的是，排行榜上唯有高中職+大學生愛用的社交軟體為「Dcard」，至於「PTT」則不分年齡曾早已跌落榜外。

此外，蔡阿嘎也統計了生活消費與娛樂類的APP愛用程度排行，其中國中小族群的娛樂型APP就包含「傳說對決、全民Party」等遊戲類應用程式，「TikTok」則高居國中小族群的榜首；而「蝦皮購物、Foodpanda、Netflix」則由高中生起至上班族們共同愛用登上排行。此外，上班族們前五名還包含了「Uber Eats」與「KKBOX」，每樣都離不開吃吃喝喝或生活消費。蔡阿嘎也不禁幽默表示「大人的世界就是這麼無聊，還想長大嗎」。

調查結果曝光後，世代差距也掀起不少討論，有不少網友也在影片下方留言表示心有戚戚焉「上班族常用line，工作也有很大的關係吧！對line通話的鈴聲都有PTSD了」、「上班族…全中…」、「大人財富自由，娛樂全部都在花錢哈哈哈」、「之前看小紅書、抖音、微信在國中小高排名app時候真的問號」、「大學必備狄卡，社交軟體基本上蠻準的」、「蝦皮很厲害橫跨三個世代！」。（編輯：楊智傑）

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