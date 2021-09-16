男友為視訊買兩支手機？女友翻出「超噁心對話」崩潰喊：劈腿對象是閨蜜

男女之間的感情問題千百種，小至意見不合吵架，大至分手、外遇甚至離婚；對此，就有一名女網友表示男友日前聲稱要「再買一台手機」，是為了能和她邊視訊邊打遊戲，豈料真相卻並非如此。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「我居然陪男友買了一隻偷情機…」為題發文，表示前陣子男友突然說想買一台二手機，因為這樣就可以邊和她視訊邊打遊戲，「當下我就覺得天啊，也太甜蜜了吧，隔幾天我們去逛街的時候就買了一台」。

豈料，原PO近日到男友家時，就想說拿男友的二手機打遊戲，「結果一打開居然是LINE的畫面」，而聊天對象竟是自己的閨蜜，「沒想到男友居然在跟我閨蜜偷情」。

而對話內容則是像「想你了」、「我們已經兩天沒見了耶」、「她身材又沒有妳好」和「好想再牽著妳可愛的小手到處走走喔」等，讓原PO在文末崩潰直呼「看了覺得心好痛，現在心好亂不知道怎麼辦……」。

貼文一出，網友全傻眼，「閨蜜都歸me，跑呀快離開渣男」、「乾好噁心的兩個人，這女的也太噁了吧？還說不要這樣說XX啦」、「真的是馬上放生欸不要鬧了」、「絕對要放生」、「原po拍拍，你值得更好的」、「X，身為男性真的以他為恥欸」、「該分的渣男分一分，該斷的綠茶斷一斷」。（編輯：郭佩蓉）

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