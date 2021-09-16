高清無碼！貓咪翻肚朝天睡覺「大秀蛋蛋」！網興奮喊：趕快摸一把

睡相不能好看一點嗎？日本一名貓奴養了一隻8歲藍貓「Suzumaro」，經常在網路上分享牠的生活點滴。Suzumaro有許多怪癖，除了喜歡壓在面紙盒上，最讓奴才困擾的，竟是主子太喜歡「露蛋蛋」，讓奴才忍不住笑說：「這是想要炫耀嗎？」。
推主@kokesukepapa表示家裡其實有三隻貓咪，唯獨Suzumaro最喜歡到處亂躺，而且常常在牠面前以「大字型」展露牠的肚子，不僅完全沒有形象還狂露牠的蛋蛋，讓他有時感到相當困擾。這天推主開心地喝著早晨的咖啡，沒想到Suzumaro又躺在桌上，將蛋蛋大剌剌地朝他「展示」，讓推主忍不住感嘆：「為什麼每天早上喝咖啡時，你都要炫耀球球啦？」。
なぜ毎朝コーヒー飲むとき、玉々見せつけに来るのだろう？ pic.twitter.com/f9deEd1QwL
— こけ助パパ (@kokesukepapa) June 19, 2017
推主將Suzumaro毫無保留展現貓蛋蛋的影片分享在網路上，果然引起許多網友熱烈討論，不少人笑說：「高清無碼ＸＤ」、「直接幫牠冰一下」、「蛋蛋欸，趕快摸一把」、「被蛋蛋瞪了」、「只有我很期待那個奴才伸手去摸嗎？」。
パソコンしてたらちんちん見せつけてきたから「僕のちんちんもダブルクリックして」っていう意味かと思ってホントにツンツンしてみた時のリアクション。 pic.twitter.com/ejuQvvTV5Q
— こけ助パパ (@kokesukepapa) September 28, 2017