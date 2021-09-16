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毛孩日常淘口袋

高清無碼！貓咪翻肚朝天睡覺「大秀蛋蛋」！網興奮喊：趕快摸一把

文 : 寵毛網

睡相不能好看一點嗎？日本一名貓奴養了一隻8歲藍貓「Suzumaro」，經常在網路上分享牠的生活點滴。Suzumaro有許多怪癖，除了喜歡壓在面紙盒上，最讓奴才困擾的，竟是主子太喜歡「露蛋蛋」，讓奴才忍不住笑說：「這是想要炫耀嗎？」。

貓皇趁奴才喝咖啡躺大字型狂露蛋蛋　爸笑：在炫耀嗎？

「Suzumaro」是一隻很喜歡四處亂躺的藍貓。（圖／twitter帳號kokesukepapa）

推主@kokesukepapa表示家裡其實有三隻貓咪，唯獨Suzumaro最喜歡到處亂躺，而且常常在牠面前以「大字型」展露牠的肚子，不僅完全沒有形象還狂露牠的蛋蛋，讓他有時感到相當困擾。這天推主開心地喝著早晨的咖啡，沒想到Suzumaro又躺在桌上，將蛋蛋大剌剌地朝他「展示」，讓推主忍不住感嘆：「為什麼每天早上喝咖啡時，你都要炫耀球球啦？」。

貓皇趁奴才喝咖啡躺大字型狂露蛋蛋　爸笑：在炫耀嗎？

平時牠喜歡壓在面紙盒上。（圖／twitter帳號kokesukepapa）

貓皇趁奴才喝咖啡躺大字型狂露蛋蛋　爸笑：在炫耀嗎？

或是亂壓在各種物品上，一點也不在乎好不好躺。（圖／twitter帳號kokesukepapa）

貓皇趁奴才喝咖啡躺大字型狂露蛋蛋　爸笑：在炫耀嗎？

也不在意是否對小貓奴有不好的示範……（圖／twitter帳號kokesukepapa）

貓皇趁奴才喝咖啡躺大字型狂露蛋蛋　爸笑：在炫耀嗎？

有時候推主在打電腦，牠也會在一旁露蛋蛋，讓推主忍不住伸手偷摸一把！（圖／twitter帳號kokesukepapa）

貓皇趁奴才喝咖啡躺大字型狂露蛋蛋　爸笑：在炫耀嗎？

Suzumaro：誰？誰偷襲朕的蛋？（圖／twitter帳號kokesukepapa）

貓皇趁奴才喝咖啡躺大字型狂露蛋蛋　爸笑：在炫耀嗎？

但是某天牠趁推主在喝咖啡時，竟然跑來大秀牠的蛋蛋！（圖／twitter帳號kokesukepapa）

貓皇趁奴才喝咖啡躺大字型狂露蛋蛋　爸笑：在炫耀嗎？

Suzumaro：幹嘛？朕只給你看可沒准許你偷摸喔！（圖／twitter帳號kokesukepapa）

推主將Suzumaro毫無保留展現貓蛋蛋的影片分享在網路上，果然引起許多網友熱烈討論，不少人笑說：「高清無碼ＸＤ」、「直接幫牠冰一下」、「蛋蛋欸，趕快摸一把」、「被蛋蛋瞪了」、「只有我很期待那個奴才伸手去摸嗎？」。

Tags : 寵物睡覺蛋蛋貓咪高清無碼

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