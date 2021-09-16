同事叫Prince、Genius好尷尬？最叫不出口「職場英文名」引共鳴：我都不好意思了

▲有網友好奇在PTT詢問大家「職場上最叫不出口的洋名？」結果全場紛紛點名「1男子名」，直呼好笑又尷尬。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

每間公司的經營模式各異，規定也不盡相同，當然，稱呼員工的方法也都不太一樣。而近日就有一名網友透露，他們松每個人都有取英文名字，蛋他聽到三音節的英文名都會一陣尷尬，叫不出來，他並好奇詢問大家「職場上最叫不出口的洋名？」結果全場紛紛點名「1男子名」，直呼好笑又尷尬。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己的公司每個人都要取洋名，最近覺得取洋名真的是一門學問，感覺三個音節的名字講出來都會一陣尷尬，「那種三個音節的我都直接叫他本名，還是只有我會這樣？」他並好奇詢問大家「職場上最叫不出口的洋名？」

問題一出，網友隨即議論紛紛「道格拉斯、尼古拉斯、德克斯特、瑪德法」、「Charlotte」、「Antetokounmpo」、「有同事叫handsome …」「Christine」、「有女同事叫Cherry，聽說在國外是性工作者常用的名字」、「Elizabeth，後來直接叫小白」、「我們公司有個叫prince的」、「音節三個以上的」、「我遇過Genius…」、「亞歷山大？」

而綜合網友意見，最多人認為「Dick（迪克）」是最叫不出口的英文名，因為Dick在國外是男性生殖器的俗稱，另外還有Dickson、Dicky、Dicken也比較不建議入名。（編輯：許苡晴）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載