麥當勞「超方便服務」民眾卻很少用？內行點出關鍵：你沒遇過三寶嗎？

▲原PO好奇為何麥當勞點餐機在外國很多人用，台人卻不愛，貼文一出，就有顧客點出2致命關鍵。（圖／Shutterstock）

連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一；不過，就有網友好奇麥當勞「點餐機」全球都有，但台灣人卻罵爆的原因究竟為何，貼文一出，也有顧客點出致命關鍵。

該名網友在PTT以「麥當當點餐機怎麼被台灣嘴成垃圾？」為題發文，表示麥當勞的點餐機不是全世界都一樣嗎，但是在外國看外國人也幾乎都用點餐機比較多。

可是在台灣，麥當勞的點餐機卻是被台灣人罵爆，讓原PO很困惑，不禁懷疑是不是因為台灣很多人都需要「客製化」的服務，因此才不喜歡使用點餐機。

貼文一出，掀起熱議，就有顧客點出2致命關鍵，「遇到使用很久的人」和「優惠無法使用」，「我看你是沒有遇過操作點餐機操作10分鐘的三寶喔」、「上次看到一個情侶在點餐機點了五分鐘」、「甜心卡跟點點卡換東西還不是要櫃台結」、「優惠要去櫃檯結啊」、「甜心卡跟app兌換還是要臨櫃，怎麼不都整合好，手機點完餐，直接掃條碼就好」、「你自己用過一次就知道使用者體驗有點多糟」、「不難用但是不人性化不順手，還不能用甜心卡」。

不過，也有網友替點餐機緩頰，「每次點餐機都沒人要排，很爽。我都直接去用，比那堆排隊的快多了」、「我去韓國玩也都用點餐機，很方便、又有多國語言介面」、「點餐機可以客製化，生菜、要不要醬之類，都可以選擇」、「韓國的好用+1，而且有時候太累懶得講話，這就很方便」、「好幾年前在歐洲就用點餐機了，方便沒有語言問題」。（編輯：郭佩蓉）

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