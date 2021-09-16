幫女生修電腦卻見1遊戲捷徑！男怒討「維修行情價」掀正反激論：幫工具人們出氣

▲有懂電腦的網友被女性友人拜託幫忙修電腦，沒想到他見到「桌面1圖案」並追問後，決定收取維修費。（圖／Shutterstock）

家中電器、電腦等用品出現故障時，不懂的人只好花錢請專業人士來修理。就有稍微懂電腦的網友被女性友人拜託幫忙修電腦，沒想到他見到「桌面1圖案」且追問後，決定收取3千維修費，完整過程也引發熱烈討論。

原PO在臉書《爆廢公社》中發文提到，「昨天有一位女生朋友要我修電腦，到她家的時候，看到電腦桌面有一款遊戲的捷徑，我就隨口說以後可以一起玩」。

不料下秒女方就回應「這是男友在玩的啦」，而原PO臉色暗自心想「有男友還找我當工具人」，但仍不動聲色把電腦修理完。

中途女方還叫外送飲料請客，但原PO一口都不動，迅速修完後開口討3千元的維修費。女方則立刻傻住問「怎麼那麼貴」，原PO則聲稱「這是外面的行情價」。最後兩人一同到提款機前領錢，結束這場鬧劇。

貼文曝光後，隨即有不少網友大罵「修理之前有沒有先跟人家報價？」、「前面我都信，但你說收到錢那就太扯了」、「標準的惱羞轉生氣」、「是修了什麼要拿3千？如果沒換東西行情最多800車馬費」。

但也有人輕鬆看待並吐槽，「我以前也修了很多台電腦，最後才找到真愛」、「是你自己原本就想多了吧！就算她沒男友你也還是工具人」、「為了我們這麼多曾經當過工具人的男人出了一口氣!給你一個Respect」。（編輯：潘毅）

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