全聯1特色讓外國人超興奮？洋男發現「荒唐真相」後笑翻眾人：以後怎麼逛啦

全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地，由於非常便利的緣故，即便是從國外來台旅居的外國人，也會到此購買生活用品等等。而就有一位外國人到台灣來之後，第一次去逛全聯卻讓他非常興奮，其原因曝光之後，引發台灣網友廣大熱議。

ㄧ名菲裔美國人Andre經常在抖音（Tik Tok）分享自己居住台灣發生有趣的事情，談到因為第一年來到台灣，所以中文還不是很好，很多也聽不懂，於是在第一次踏入全聯之後，他發現超市內的音樂非常奇怪，一直唱著「Wipe your booty（擦你的屁股）」的歌詞，但當時也沒多想，還跟著唱得很嗨很高興。

直至最近他突然發現，那首音樂是全聯福利熊的主題曲，該歌詞唱著「one two 福利，one two 福利，one two 福利everyday」，但Andre卻一直以為該首歌唱著「Wipe your booty（擦你的屁股），Wipe your booty（擦你的屁股），Wipe your booty everyday（每天都要擦你的屁股）」一時會錯意的情況，也讓Andre自己笑噴了！

影片曝光後，不少台灣網友紛紛朝聖留言「…..尷尬的是，我是全聯店員，我現在回不去」、「我馬上點開來聽，我旁邊的外國人真的說，這什麼歌，怎一直叫人家Wipe your booty」、「外國朋友聽也是Wipe your booty+1他們也說台灣超市的歌很奇怪XD」、「難怪外國人在全聯都很開心？」、「糟了…我腦海都是Wipe your booty，以後怎麼逛啦」、「死定啦！以後都是Wipe your booty了啦」、「好好笑，真的很有趣耶，文化差異。」（編輯：張嘉哲）

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