全聯1特色讓外國人超興奮？洋男發現「荒唐真相」後笑翻眾人：以後怎麼逛啦

全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動,加上超市營業時間較長,成為不少婆媽買菜的愛地,由於非常便利的緣故,即便是從國外來台旅居的外國人,也會到此購買生活用品等等。而就有一位外國人到台灣來之後,第一次去逛全聯卻讓他非常興奮,其原因曝光之後,引發台灣網友廣大熱議。

ㄧ名菲裔美國人Andre經常在抖音(Tik Tok)分享自己居住台灣發生有趣的事情,談到因為第一年來到台灣,所以中文還不是很好,很多也聽不懂,於是在第一次踏入全聯之後,他發現超市內的音樂非常奇怪,一直唱著「Wipe your booty(擦你的屁股)」的歌詞,但當時也沒多想,還跟著唱得很嗨很高興。

直至最近他突然發現,那首音樂是全聯福利熊的主題曲,該歌詞唱著「one two 福利,one two 福利,one two 福利everyday」,但Andre卻一直以為該首歌唱著「Wipe your booty(擦你的屁股),Wipe your booty(擦你的屁股),Wipe your booty everyday(每天都要擦你的屁股)」一時會錯意的情況,也讓Andre自己笑噴了!

影片曝光後,不少台灣網友紛紛朝聖留言「…..尷尬的是,我是全聯店員,我現在回不去」、「我馬上點開來聽,我旁邊的外國人真的說,這什麼歌,怎一直叫人家Wipe your booty」、「外國朋友聽也是Wipe your booty+1他們也說台灣超市的歌很奇怪XD」、「難怪外國人在全聯都很開心?」、「糟了…我腦海都是Wipe your booty,以後怎麼逛啦」、「死定啦!以後都是Wipe your booty了啦」、「好好笑,真的很有趣耶,文化差異。」(編輯:張嘉哲)

