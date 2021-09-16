最佔手機容量的不是LINE？過來人揭「隱藏魔王APP」：兩天飆80G

隨著智慧型手機普及，民眾漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，但手機的容量有限，因此也會擔心通訊軟體成為「吃容量怪獸」。不過，就有網友分享，他的手機突然跳出空間不族的提示，打開一看發現竟不是LINE，而是另一個程式，讓他不禁驚呼「怎麼可以佔到快60G？」貼文也引起熱議。

原PO在《Dcard》表示，他的手機明明就有116GB，不久前卻跳出空間不足的提示，打開一查，才知道已經用了112GB，更令他驚訝的是，第一名竟然不是LINE，而是佔了59GB的購物APP「淘寶」，LINE雖然是第二名，但也只佔了6GB。

原PO接著打開「淘寶」的使用空間，發現佔最多容量的是快取31.20GB，以及全部訊息32.04GB，讓他看了哭笑不得，也忍不住說「一個淘寶怎麼可以佔到快60G？這是在幹什麼？真猛」。

貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「快60G，是把淘寶當交友軟體在聊，還是相簿在存嗎」、「你是不是都用淘寶跟小三聊天」、「到底怎麼有辦法購物平台用到60G？」、「我手機也才64G，你一個淘寶就佔了快60」。對此，原PO也留言補充，「其實我的淘寶也沒有好友，只有問賣家尾款、預售、各種奇怪的問題等」。

此外，就有過來人透露，淘寶快取真的很可怕，「之前手機很卡，去後台一看，也是5、60G，找一圈才發現是快取，清完手機就順了，後來才習慣每個月幫手機排宿便」、「載淘寶記得不要開儲存權限，它會亂載一堆廣告，我上次要用以圖搜圖，開權限忘了關，2天飆到80幾G…」。（編輯：許智超）

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