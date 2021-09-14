麥當勞「奶昔大哥」真正身份是？知情人吐另類解答：根本不是奶昔

▲多數人都認為，麥當勞吉祥物「奶昔大哥」是奶昔的化身，但有經理透露它的真實身份，其實不是奶昔。（圖／Shutterstock）

連鎖速食店「麥當勞」是許多外食族常常光顧的店家之一，除了有美味的餐點外，麥當勞還有許多經典吉祥物，像是麥當勞叔叔、漢堡神偷等，而其中「奶昔大哥」又因造型特別，一直都是網友熱議的話題，但就有麥當勞經理透露「奶昔大哥」的真實身分，其實根本不是奶昔。

綜合外媒報導，麥當勞的經典吉祥物之一「奶昔大哥」，是一隻全身紫色的不明生物，而它最初的全名是「邪惡的鬼臉（Evil Grimace）」，設定是個奶昔中毒者，甚至為了偷奶昔而長出4隻手，但因為形象太過可怕，所以後來才改成現在的可愛模樣，名字也改為「Grimace」。

由於「奶昔大哥」的外觀根本看不出本尊為何，因此很多消費者都認為它是麥當勞曾販售的奶昔化身。直到最近，加拿大一間麥當勞的經理貝茨（Brian Bates）卻透露，「奶昔大哥」的意象為「一個巨大的味蕾」，背後意義只代表「抽象的食物味道」，並沒有象徵任何物品或角色，令網友們相當驚訝。

有趣的是，麥當勞曾於2012年在《Twitter》上公開解釋，「奶昔大哥是麥當勞產品奶昔的化身」，因此有不少人堅信這個說法，認為「奶昔大哥」一定有個身份，如今麥當勞經理這個說法，也讓「奶昔大哥」的真實身份再度掀起討論。（編輯：許智超）

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