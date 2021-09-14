星巴克太貴只能偶爾喝？小資女熱議「CP值最高飲品」：只比60元手搖貴一點

許多人每天都會習慣來一杯咖啡，除了在家自己沖泡咖啡，也有人會選擇到超商、連鎖專賣店買個方便；對此，就有一名女網友覺得知名連鎖咖啡店「星巴克」點「冷萃」最划算，貼文一出，也釣出店員曝關鍵。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「星巴克點什麼最不盤？」為題發文，表示大學生們好像都蠻喜歡星巴克的，之前也看過有員工分享如何客製化、新品資訊等的文章，但就是沒看到什麼CP值最高的討論。

原PO接著說，自己身為一個小資女必須斤斤計較，畢竟星巴克飲料一杯至少都100元起跳，而她也透露自己覺得「冷萃」CP值最高，雖然比起冰美式貴30元，但順度、味道和口感，整個不同檔次，算是願意砸錢喝的一款飲品，並在文末好奇發問「大家覺得星巴克哪個飲品CP值最高呢」？

貼文一出，掀起熱議，「星巴克很貴只能偶爾喝，勉強安慰自己能客製化的部分還不錯，拿鐵換低脂奶+低咖啡因豆（晚上也可以喝）」、「都喝經典冷萃，很順口、不會太苦，馥列白也好喝，有時也買紅茶那堤」、「最不盤就是喝燕麥奶拿鐵啊，去冰牛奶加滿，超濃～～」、「絕對不會買美式、那堤類，絕對是『買一送一買星冰樂特大杯』，這樣一杯80我覺得還行，而且上面還有鮮奶油，外面手搖店的巧克力冰沙也是60起跳吧」。

其中，也有自稱是星巴克員工的網友表示「夥伴路過，冷萃咖啡前置超麻煩，還要泡兩天多，每次研磨豆子都在懷疑人生，不過看到有人點冷翠都好開心，加冷翠加水加冰塊就好（冷萃多冰超爽）」。

不過綜合網友意見，多數網友還是認為沒有CP值最高的飲品，除非是「買一送一」的時候，「買一送一加環保杯的時候」、「我都等買一送一」、「其實，有買一送一的活動去的時候，最不盤」、「只有買一送一才買」、「學校時不時買一送一，喝爆」。（編輯：郭佩蓉）

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