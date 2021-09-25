麥當勞1優惠方案悄悄消失？老饕分析「新式省錢點餐法」：一百元搞定

▲台灣速食連鎖店眾多，每一間都有不同的特色，而說到台灣速食界的領頭羊，想必不少人都會想到「麥當勞」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

台灣速食連鎖店眾多，每一間都有不同的特色，而說到台灣速食界的領頭羊，想必不少人都會想到「麥當勞」，因其熱銷商品薯條獨特的風味，加上時不時推出的特色餐點，深受民眾喜愛。不過，近日就有網友討論「麥當勞的超值午餐還有人記得嗎？」貼文引發熱烈迴響。

原PO在PTT貼文指出「麥當勞之前有超值午餐，我記得是美商麥當勞的東西，但自從換了經營商之後就沒有了，而且麥當勞套餐的價格也變貴，懷念以前超值午餐的麥脆雞套餐是119元，現在無論何時，麥脆雞套餐都是165元，為什麼麥當勞不推超值午餐活動了？」

貼文一出，網友紛紛回應「超值午餐真的是回憶….太可惜」、「我以前都吃79元的超值午餐麥香魚，有很長一段都79元」、「真的，現在吃麥當勞覺得是利潤超高的套餐，吃完覺得超空虛」、「物價、人力都扛不住了，當然要漲價，哪有辦法再給你超值」、「一堆人都在嫌現在價格太貴，結果每次去買都要排隊是….」。

不過，也有網友表示「退場退得蠻低調的，但後來有補上1+1，其實也是換個方法而已」、「有1+1以外也能搭配甜心卡，買下來其實也跟超值午餐差不多，換個方式而已」、「今天才吃1+1配甜心卡，才105元覺得划算」、「懂的人就知道是改用1+1以及甜心卡來補啊」、「1+1會點就夠了」、「1+1跟甜心卡，一百元搞定」。

而網友所描述的所謂「超值午餐」，即約莫7、8年前麥當勞曾推出的特別優惠時段餐點，內容物豐富，其價格為79元到119元都有，其主要為一個主餐搭配中薯以及中杯飲料，在當時對於中午不知道要吃什麼的人來說，無疑是一個經濟實惠的好選擇，如今超值系列餐點已經不存在，取而代之的是甜心卡買A送B以及1+1A區+B區任選兩個搭配的模式，與先前超值午餐對比，划不划算還是見仁見智。（編輯：張嘉哲）

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