心儀對象「隱匿職業」代表什麼？網友蓋樓激論：能避免沾上爛桃花

現代人交友方式多元，不少人會用交友軟體認識新朋友、對象；不過，就有一名女網友指出，她在交友軟體上認識一位在公家機關上班的男生，但對方卻「低報職稱」，讓她不知用意為何，貼文一出，掀起熱議。

該名女網友在PTT以「低報職業」為題發文，表示最近在交友軟體上認識一個在公家機關上班的男生，而倆人在聊天過程中，不免會聊到彼此的工作。

原PO或許是對對方有興趣，於是偷偷去Google對方的背景，豈料卻發現對方「低報職稱」，「例如檢察官低報成書記官這樣」，但這也讓她相當不解，於是在文末發問「想問他這麼做的用意是什麼」？

貼文一出，掀起熱議，許多人認為很正常，「就怕你看他有錢就貼上去，可能遇到的拜金太多了」、「我也會低報阿，如果把我實際收入放上去，鐵定一堆拜金女來，還要浪費時間過濾，不是自找麻煩嗎」、「不想沾上一些拜金爛桃花吧」、「應該是單純想篩掉拜金女吧，或者不想讓對方覺得在炫耀」。

不過，也有網友表示，「法官身份比較敏感吧」、「法官檢察官可以理解欸，還沒交往就要應付：我親戚有個法律問題，誰受得了」、「有法律問題倒還好，最怕是要喬關係走後門」、「檢察官身分敏感吧，而且圈子小，出什麼事一下就被知道是誰了」、「有時候組織高位並不能代表什麼（包含$$），但這例應該還帶有其他敏感問題，畢竟是法律體系，另外公務員類也是同樣的，當你升官與否不再是只看個人能力時，行事小心應該很常見」。（編輯：郭佩蓉）

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