超市飲料區只有「統一奶茶」裝防盜鎖？店員曝人性黑暗面：發生太多次

▲連鎖超市商品應有盡有、價格經濟實惠，幾乎成為了台灣人最愛逛的好厝邊。（圖／Shutterstock）

連鎖超市商品應有盡有、價格經濟實惠，幾乎成為了台灣人最愛逛的好厝邊，不過也因為出入往來人潮眾多，部分店家也會因為太常發生商品被偷的情況而頭痛不已，近日就有網友在臉書社團透露自己逛超市時發現架上就連「寶特瓶奶茶」也被上了防盜鎖，好奇許久終於拍下來詢問，眾人一看也十分納悶，沒想到文章曝光後店員也跳出來親自解釋背後真相。

這名男網友先是在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，自己日前去採買生活用品時，走到超市的冷藏區卻突然發現，在一大排飲料區中竟然只有大罐的奶茶瓶蓋被套上了防盜器，這就讓原PO不禁納悶表示「雖然很久了，但我還是想不通，為什麼23元的大瓶飲料要防盜？而且飲品區唯有統一奶茶有裝防盜扣？」。

照片曝光後引發不少網友討論猜測，其中不少網友也紛紛留言表示「我第一次看到這個飲料防盜的」、「怕有人偷開來喝，或是偷偷更換甚至是直接偷走吧？不要以為不可能，我就曾經買過開封過的寶特瓶裝飲品，當下發現當下更換」、「因為丟進包包，收銀員也不太可能去翻～等一下翻了又說自己在別的便利商店買的，還被罵服務態度差」。

至於為何是特定品牌被鎖上防盜扣，有過來人也吐露「就是這種便宜的才更容易被偷，被偷又覺得一點點錢懶得計較，但是一直被偷還是很不爽乾脆就裝了」、「每間店的高單商品都不一樣，會針對失竊率來列管」、「偷竊率太高會這樣，像有些全聯的58度高粱酒是直接不擺放在賣場內，因為失竊率太高了」、「高失竊率的產品吧，可能光顧那間店的小偷愛喝這個」。

而在該串討論中也釣出店員親自解釋只有在月底會加裝防盜扣，5號到20號的區間並不會安裝防盜扣，原因其實就如同眾人推測，大罐奶茶在該間店面屬於高失竊率的商品「因為月底很多人吃土，吃多了口會渴，如果這時沒有下雨，那人的黑暗面就會出現，發生太多次了不得已才這樣！」。（編輯：楊智傑）

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