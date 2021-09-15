搭台鐵被情侶要求換位！乘客拒絕竟目睹「傻眼情節」　過來人怒吼：什麼態度？

台鐵、高鐵是台灣南來北往的主要交通工具，且班次、座位都能預先上網挑選購票，對民眾而言相當便利。不過就有位女網友抱怨，她搭台鐵南下時遇到一對情侶，對方的車票座位並未連號，因此一直糾纏想與她換位子，讓她無奈直呼「為什麼買車票的時候不跟售票員說？」

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，秀出自己搭乘自強號由豐原南下高雄的車票，並抱怨自己在列車上被情侶要求換位子的遭遇。原PO不滿表示，「你們愛的難分難捨要坐在一起，為什麼買車票的時候不跟售票員說？非得要別人跟你換座位？」

原PO不悅強調，「我拿一大堆東西還要到別的車廂去？女的還在那裡裝可憐假哭問男的說怎麼辦她不要跟我們換？」最後更直言，「我身體不好腳不方便要我走過來走過去的，我欠你們嗎？」

文章一出讓許多台鐵族心有戚戚焉，紛紛留言回覆說，「又不是應該的」、「不用換啊，為何要理他們，要哭哭啼啼那你就吃著爆米花看戲」、「我也不會換，我買票就為了自己喜歡坐的位置，那麼難分難捨怎麼不去坐計程車」、「你跟他說小別勝新婚，分開一下下會更恩愛」、「支持不換位！又不是欠他們的，最重要還是取決於請求換位的人的態度」、「越是這種態度越不換」。

更有人分享類似經驗，「以前會覺得換沒差，後來有人說如果他買的位置是階段的，有可能坐到一半還會被趕起來，以後都不換了」、「上次坐車也剛好遇到一堆情侶要換位，也是說話不怎麼好聽，被老人家拒絕」。（編輯：倪浩軒）

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