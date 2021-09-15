▲「選老公該選帥的還是有錢的？」對於這道兩難考題，網紅廣告小妹給出中肯又腹黑的答覆，讓大家笑翻。（示意圖／翻攝Pexels）

老公要選帥的還是有錢的？網紅妙指「榨乾別的資源」更重要 眾驚嘆：講得太好

兩人從談戀愛到步入禮堂，有非常多的面向需要考慮，物質面或是精神面都得兼顧，婚姻關係才能走得長長久久。而「愛情與麵包」哪個重要，挑老公要選帥的或有錢的，更是廣大女性民眾心中長存的兩難選擇題。對此，網紅「廣告小妹」就給出中肯又腹黑的答案，讓大家笑翻。

廣告小妹13日在臉書發文表示，「粉絲來信詢問：選老公該選帥的還是有錢的？」廣告小妹答覆說，「這題漏掉重要判斷依據。帥哥是有多帥？金城武那般帥、值得妳辛苦賺錢給他花的帥、帥到六十歲照樣能賞心悅目的那種；有錢是多有錢？讓妳不愁吃穿的有錢、每個月給零用錢比爹爹還大方、還是副卡隨便刷不過問？」

廣告小妹進一步指出，「仔細想清楚了會發現，妳可能更需要別的。因為帥哥可能只是比路人好看一點，所謂有錢也只是個高級打工仔。務實點，找個可以和平共處、不會給妳帶來暴風雨、不強迫婆媳同住、自帶點家務功能、煮飯好吃加三十分」。

廣告小妹最後結論，「榨乾老公的方式有很多種，不是只有榨錢才是榨乾，勞動力也是一種豐富資源」，更笑稱這是自己「結婚六年的最大心得！」而有網友認為「當然是又帥又有錢最好」，廣告小妹也回應說「重點就是咱沒得選。地球多數姑娘都沒得選，還是別想太多，洗洗睡」。

中肯答覆讓網友笑翻，紛紛在底下留言回覆說，「勞動力也是一種豐富資源！說的太好了」、「叫得動的男人，60-70分；按時給錢不廢話，再加10分」、「如果不是給錢給到隨便刷，那還是選擇自帶家務功能的比較實在，畢竟凡人的生活就是上班賺錢，下班做家事，小小放鬆一下，做點自己的嗜好，一天就過去了」。（編輯：倪浩軒）

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