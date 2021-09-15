iPhone13少了1功能好失望？果粉蓋樓激論：「替代方式」更好用

蘋果今（15）日公布了新款iPhone13系列，共有iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro以及iPhone 13 Pro Max等四款新機，將於週五（17日）開放預購，9月24日正式發售。然而就有一名女網友看完發表會後，不禁感嘆「又沒這功能了」，貼文一出，掀起熱議。

該名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己正在用iPhone8，容量則是64G，摔了30-40次以上都還能正常使用，只是因為容量太小，因此很猶豫到底要不要換。原PO接著說道，可是這次iPhone13又沒有「指紋辨識」這項功能了，讓她很失望，因此也猶豫是否要等到iPhone14上市再換手機。

貼文一出，掀起熱議，有些網友認同原PO，「我也在等指紋辨識，指紋辨識方便多了，現在雖然可以戴著口罩解鎖，可是網銀轉帳還是必須露出整張臉才能轉，指紋就簡單多了」、「等指紋辨識」、「我還期待指紋呢！現在外出沒指紋根本GG」。

但也有網友表示，「不要再說沒指紋辨識了，face id比你想像好用很多」、「我覺得臉部辨識很方便啊」、「臉部辨識解鎖很快啊？指紋辨識也不一定比較好」、「真的不用一直在乎那指紋辨識，真的需要那功能的不會買蘋果啊」。（編輯：郭佩蓉）

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