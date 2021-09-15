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怎麼有糖炒栗子？萌萌貓咪竟身懷「咖啡色大蛋蛋」　網驚：是黑松露等級！

文 : 寵毛網

這是長了黑松露嗎？網友陳琦琦日前在貓瘋社團分享一張照片，只見一隻長相可愛的萌貓躺在她的雙腿上，露出一對又黑又大的「貓蛋蛋」，網友看了都紛紛笑說真的是「童顏巨蛋」無誤！

奴才秀貓咪「童顏巨蛋」照　網一看笑翻：這是黑松露吧！

「Money」是一隻未滿1歲的重點色曼赤肯公貓。（圖／網友陳琦琦、許瑜芯授權提供）

事實上這隻名叫「Money」的貓咪，是陳小姐友人許瑜芯養的重點色曼赤肯貓，即將滿1歲的牠由於最近在發情，許小姐家中的貓哥哥「小Q」地盤性強，突然會開始咬Money的脖子，為了避免Money被咬傷，許小姐只好暫時將Money交由陳小姐代為照顧，等Money結紮後再帶回家。許小姐受訪時表示Money從小就沒有脾氣，個性超好又愛撒嬌，只要看見她就會一直呼嚕嚕，喜歡窩在小貓奴頭上睡覺，過去也喜歡模仿小Q的行為，兩兄弟每天開心地玩耍，殊不知這一切從Money開始發情後就變了調！

奴才秀貓咪「童顏巨蛋」照　網一看笑翻：這是黑松露吧！

Money個性超好又愛撒嬌，只要看見奴才就會狂呼嚕，喜歡在家裡躺大字型。（圖／網友陳琦琦、許瑜芯授權提供）

奴才秀貓咪「童顏巨蛋」照　網一看笑翻：這是黑松露吧！

Money還有一貓哥哥「小Q」，兩隻貓咪原本感情很要好。（圖／網友陳琦琦、許瑜芯授權提供）

奴才秀貓咪「童顏巨蛋」照　網一看笑翻：這是黑松露吧！

日前因為小Q常常咬Ｍoney脖子，因此馬麻許小姐只好先暫時將Money交給陳小姐照顧，而陳小姐的虎斑貓也是狂聞Money的屁屁！（圖／網友陳琦琦、許瑜芯授權提供）

許小姐表示由於小Q原本就很有個性又頑皮，有時會與Money互相打鬧舔毛但是不曾大力咬，不過自從Money開始發情後，小Q為了展現老大地位常常咬得Money哇哇叫，加上Money尿道發炎必須延後結紮，只能先暫時隔離兄弟倆，才委託陳小姐代為照顧。陳小姐某天意外發現Money的蛋蛋不僅很大顆，而且剛好是黑色，與身上的毛形成強烈對比，因此趕緊拍下來分享在貓咪社團並寫下「童顏巨蛋」！

才秀貓咪「童顏巨蛋」照　網一看笑翻：這是黑松露吧！

原來是因為Money正值發情期才引起小Q咬脖子的行為，而陳小姐偶然發現Money的貓蛋蛋不僅超大顆，還很有「特色」！（圖／網友陳琦琦、許瑜芯授權提供）

才秀貓咪「童顏巨蛋」照　網一看笑翻：這是黑松露吧！

全身上下就屬這一對貓蛋蛋顏色最明顯！（圖／網友陳琦琦、許瑜芯授權提供）

奴才秀貓咪「童顏巨蛋」照　網一看笑翻：這是黑松露吧！

許小姐表示等Money尿道炎康復之後再安排結紮，希望牠能趕快回家陪小Q玩！（圖／網友陳琦琦、許瑜芯授權提供）

奴才秀貓咪「童顏巨蛋」照　網一看笑翻：這是黑松露吧！

Money：倫家的蛋蛋是不是很可愛啊？（圖／網友陳琦琦、許瑜芯授權提供）

Money的蛋蛋照果然很快就吸引超過1.6萬名網友按讚分享，許多人忍不住噴笑表示：「配色很可愛」、「這顆鐵蛋好大」、「這才是真的巨蛋」、「這蛋蛋是亮點，摘了好可惜」、「好像糖炒栗子」、「蛋蛋的哀愁」、「這是黑松露等級了吧！」。

Tags : 寵物發情蛋蛋貓咪重點色曼赤肯

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