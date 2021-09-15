▲原PO認為麥當勞的蘋果派最好吃，不過，也有不少網友淚喊「這口味」消失超可惜。（圖／shutterstock）

麥當勞史上最好吃的派是？老饕淚推「傳奇口味」：魂牽夢縈的味道

連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一；對此，就有網友好奇「麥當勞什麼派消失最可惜」，貼文一出，老饕全喊「這2種」，直呼「超美味」。

該名男網友在社群平台《Dcard》發文，表示自己覺得麥當勞最好吃、最經典的派，絕對是蘋果派，「那個香香的味道，酥酥脆脆的外皮，和絕對要有的肉桂味，無法想像沒有肉桂味的蘋果派」。

原PO接著說道，就連後來推出的香芋派也沒有蘋果派好吃，因此他認為麥當勞推出的派，口味最好吃的就屬蘋果派了，因此若蘋果派消失了，應該會讓原PO相當傷心，「說到麥當勞最好吃最經典的派，絕對是蘋果派，沒有人有異議吧」？

貼文一出，掀起熱議，「我喜歡鳳芒派」、「紅豆派超讚」、「蘋果派超好吃！喜歡肉桂味」、「蘋果派是唯一真理，肉桂超好吃」、「覺得芋頭跟蘋果都很好吃欸，如果芋頭沒了會超難過」、「香芋派萬歲」、「芋頭派都是季節限定，每次出的時候真的每天都去買，超愛芋頭派！」、「鳳梨派超好吃」。

其中，「藍莓派」則是讓不少網友最念念不忘的口味，「我幼稚園的時候的藍莓派才是王道」、「藍莓派～～～再也沒出過嗚嗚嗚，小時候的回憶啊，國小一個學期會有一天發麥當勞當午餐！板烤雞腿堡！藍莓派！」、「不知道有沒有人吃過藍莓派？超愛」、「藍莓派超讚」。（編輯：郭佩蓉）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載