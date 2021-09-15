LINE惱人功能狂洗版！苦主納悶「怎一堆人還在用？」 網友共鳴：看了就很蠢

科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，其中包括大家童年回憶的Yahoo！即時通以及MSN等等，而現在，不少人都是透過LINE來聯繫親友以及通話，簡便的功能，在智慧型手機的時代，LINE成為人人每天都必須使用的重要APP。而近日，就有網友分享自己點開LINE時發現傻眼一幕，貼文引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「今早出門上班的時候，看到公司的公務群組跳出一堆訊息，點開一看，我的媽啊！居然是同一人連發的語音訊息，我真的不喜歡聽語音訊息，因為真的有夠麻煩，為什麼不能好好打字啊？不然用語音輸入打字也可以啊，會用語音的到底都是哪種人」。

貼文一出，網友紛紛回應「這功能真的要少用….傳得人很方便，聽得人很吃力」、「真的很討厭用語音的，注音很難嗎」、「耳朵還要靠近喇叭口，看了就很蠢」、「浪費別人時間在那聽，真的完全不行」、「有在用微信的話蠻多人有這習慣的」、「聽一半斷掉真的會很氣」、「真的別再用語音功能了…對別人很不方便」。

也有網友曾在其他版熱烈討論，LINE語音訊息的問題「語音訊息如果是在外頭，完全無法聽，對平常有常常戴耳機的人也就算了，有時候還要特別拿耳機或者去角落聽，常常都等有空能聽才回，結果就忘記」、「因為語音傳很長的話就要一次聽完，不然斷掉就要重聽，之前聽過兩分鐘一直斷在一分鐘…連續聽三次前一分鐘的內容，快瘋掉」。（編輯：張嘉哲）

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