手搖店員娃娃音甜喊「要喝什麼」？客人點完珍奶瞬間傻眼：怎麼有另一個人

人家總說服務業相當辛苦，不論當天心情或者當下情緒，都要以笑臉迎人的姿態來接待客人，好讓客人對店家留下好印象，而近日，就有網友分享自己去買手搖飲食，遇到一位女店員，張口就非常溫柔的詢問「請問今天要喝點什麼呢？」聲音可愛帶有嗲氣的感覺，沒想到自己點完餐後，卻被下一幕嚇壞，引發網友熱議。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出「我當天一到飲料店的時候，女店員就對我露出微笑，接著用甜甜的娃娃音表示『請問今天要喝點什麼呢？要不要參考我們的新產品呢？』我不以為意的點了一杯想喝的珍奶半糖去冰後，女店員依舊回應『好的呦！這邊幫您結帳，收您XX元，等號碼取餐喔』」。

結果上一句話才剛落，妹子就突然轉頭，對著內場發出雄性的叫聲大吼「珍奶半糖去冰！快點啦！」這衝擊性的一幕讓原PO驚呼「不是….怎差那麼多，我現在真的開始相信飲料店店員都有不同性格的傳說了，萌妹子嗲聲背後….還有另一個人」。

貼文一出，引發不少網友討論笑翻「不只飲料店喔，服務業都有XD」、「做了10年飲料店的經驗告訴你，是真的」、「站櫃台會一直被客人哭飲料太慢，他們要趕緊催」、「站櫃台基本的啦，傳說也不是假的」、「任何服務業都是一樣的，尤其遇到奧客」。（編輯：張嘉哲）

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