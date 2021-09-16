▲牛奶是不少人生活必備的飲品，日前就有網友發現日本食品大廠的盒裝牛奶上藏著2個隱藏細節，消息曝光後也引發討論。（圖／Shutterstock）

牛奶包裝藏神秘細節！眾人驚嘆「好會藏」再揪意外亮點：也畫太大了吧

近年來飲料樣式越來越多元，除了產品本身得足夠吸引人外，若在設計包裝上充滿巧思或足夠吸睛也會影響消費者產生購買的慾望，先前就有網友發現日本知名食品大廠明治Meiji旗下一款牛奶的包裝上就藏了2個相當可愛的小細節，讓人不禁想拿起來多端倪一眼，話題曝光後也引發不少網友討論。

根據日本媒體《withnews》報導，明治牛奶盒子上藏了兩個平常購買時不會注意到的小細節，只要仔細一看就會發現包裝上的乳牛身上的花紋其實是「世界地圖」，靠近頭部的花紋是美洲大陸，靠近臀部和尾巴則是日本列島、歐亞大陸；而乳牛腳下踩著的草地則是寫滿了明治牛奶的英文「MEIJIMILK MEIJIMILK MEIJIMILK」。

報導中也提到，之所以會這樣設計是因為「想更貼近消費者的生活」，因此選擇在人們生活不可或缺的牛奶包裝上設計了這樣的小巧思，一方面寄託了讓消費者發現時能產生驚喜感受的理念，另一方面也希望能傳達企業「人類與牛隻和諧共處」的理念。

有網友將乳牛包裝這個「冷知識」的推特截圖轉貼到臉書社團《不正常兩棲爬行動物貼圖區 (Abnormal Herp Photos)》後也瞬間吸引台灣網友熱烈回應，不少民眾也紛紛留言表示從沒發現過這個小細節「不講還真的沒注意」、「長知識了」、日本人真的很會藏細節」、「是不是世界地圖我不知道，倒是日本本身畫得蠻明顯的」、「日本也太大了吧」、「長姿勢了！感恩」。（編輯：楊智傑）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載