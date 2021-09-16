最難吃月餅口味是哪種？網友點名「大魔王內餡」：根本邪教

中秋節還沒到，但相信很多民眾已經陸續收到各方好友寄送的月餅，準備趁過節時應景一下，大飽口福。不過就有網友透露自己覺得「1款」經典口味的月餅吃起來「很可怕」、寧願吃茄子，引發討論。

原PO在PTT發文直呼「棗泥月餅好可怕！」認為棗泥口味的月餅「吃起來有個很微妙的酸味」，讓他連一口都忍受不了，「寧可吃茄子」。但家人吃起來卻覺得很正常，認為「那就是棗泥的味道」。於是原PO好奇詢問大家，「喜歡吃棗泥口味的月餅嗎？」

問題曝光掀起兩派支持者熱議，和原PO一樣不喜歡棗泥月餅的網友紛紛留言回覆說，「應該是不會酸吧，但我覺得臭臭的」、「棗泥這一聽就是超油超甜一口就怕的食材」、「討厭棗泥」、「不喜歡棗泥的人覺得酸味很明顯」、「真的不太喜歡」、「棗泥真的不推薦」、「覺得難吃＋1」、「棗泥都是邪教」。

但也有許多愛吃棗泥的鄉民，「超喜歡，尤其特愛用舌尖挑動那難以言語形容的口感」、「還好欸，不會覺得奇怪」、「核桃棗泥以前是我最愛的口味」、「棗泥超好吃」、「棗泥好吃，有獨特香氣，紅豆只有死甜」、「超愛棗泥月餅，有微酸味正常」。（編輯：倪浩軒）

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