交友軟體「放醜照」比修圖更能脫單？男女掀論戰：不要找那麼多藉口

現今交友方式愈來愈多種，不少單身男女都會下載交友軟體，藉此認識新朋友或是尋找心儀的另一半。不過就有網友認為，網友交友「寧可用日常生活醜照也遠勝過修圖」，更分享真實案例經驗談，掀起討論。

原PO在PTT發文，透露自己女性友人在網路交友遇到的真實經驗。本來朋友和一位男生在交友軟體聊得很愉快，但約出來吃飯時看到男生真面目卻「一瞬間當場傻眼」，因為在交友軟體上的照片看起來是有在健身，但本人目測卻「絕對BMI有超標」，氣質也和照片中的陽光男孩差很多。

原PO強調，其實朋友也不是外貌協會，以往交過的男朋友並不帥，但因為落差感太強烈，讓她直呼「真的無解」，只能當朋友。不過男生其實滿有想法，聊天的內容也有趣，讓原PO感慨「如果原本就放真實的日常照，說不定兩人就成了」，而結論就是「寧可用日常生活醜照也遠勝過修圖」。

文章發佈後引發熱議，網友紛紛留言回覆說，「那女生的化妝算不算騙」、「用沒修圖照，大概連配對都配不到」、「照片太好看的我都會先有預設心態他本人大概不是長那樣」、「像我都放貓的照片」、「至少直接先開視訊看過，順眼再約出來」、「當初就是用沒化妝日常照，認識我先生，讓對方愛的是真實的自己，沒什麼不好」、「外貌不滿意而言不要找那麼多藉口」。（編輯：倪浩軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載