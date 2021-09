被困42年同伴全過世！虎鯨「衝撞玻璃」渴望回家　專家警告：出現自殘行為

2011年虎鯨「基斯卡(Kiska)」在海洋中被捕獲,送往動物主題遊樂園供人觀賞已經42年,缸中的其他同伴都漸漸死亡,孤獨的牠自己一人被困在圍欄中,至今仍衝撞著牆面試圖尋找回大海的那條路。

虎鯨是智商極高的掠食動物,擁有固定居所的個體會形成穩定母系社會家族,擁有豐富的捕獵技巧、聲音交流習性和複雜的社會行為,這些是被認為虎鯨擁有自己的文化的證據。牠們在野外一般可依性別存活30-50歲,最高則有破百歲的案例,平日以家庭為單位生活,是海洋食物鏈的最頂端,擁有無盡的自由和豐富資源。

This video was taken on Sept 4th, 2021. Anti-captivity activists entered MarineLand and observed Kiska, their last surviving orca bashing her head against the wall. Please watch and share. This cruelty must end. #FreeKiska pic.twitter.com/sBCaKleH19

— Phil Demers (@walruswhisperer) September 8, 2021