LINE聊天最崩潰的情況是？狂改名、洗版和「1種人」引眾怒：真的該退群

隨著科技網路發達，社群通訊軟體也快速更迭，而談到台灣人最常使用的通訊軟體，肯定會聯想到LINE，因為其免費又有通話功能，也間接替代了傳統打電話聯絡的模式，深受用戶喜愛。而近日，網紅這群人就上傳新片，描述那些在使用LINE上頭會遇到的種種事蹟，引發不少人有共鳴。

這群人15日上傳題為「群組聊天的經典語錄」的新影片，內容演繹我們日常使用通訊軟體時會遇到的各種情況，例如「一直有人改名字+換頭貼，導致要找人根本找不到」、「瘋狂傳送整串語音訊息」、「創一個群組不夠，還有群組中的群組」也就是說一大群組有9人，其中6人又有一個小群組，6人中又有3人有群組，讓不少網友全笑翻。

其中，經典的還有當一個群組有許多人，當每次一位主揪在確認人數時，總會有幾個人潛水已讀不回，導致主揪非常尷尬，即便標記名字，對方還是不回應，但明明對方有空回應；另外，還有因為訊息沒有溫度也不是直接溝通，導致傳訊息的人以為對方會懂，對方卻不能理解，影片也演繹傳訊者打「冒死啊」，結果收訊者以為對方叫自己去死，殊不知僅是「賺翻了的台語發音」，完全誤會一場。

影片曝光短短一天，就有40萬人觀看，不少網友對於「潛水已讀不回」感同身受紛紛留言「已讀不回真的不知道用啥手機」、「潛水的人真的該退群」，但最多人對於「傳語音訊息」這件事更為崩潰，紛紛留言「語音訊息真的討厭到瘋掉」、「真喜歡傳語音的幹嘛不要語音轉文字」、「語音訊息超有感，不能聽到一半中斷，不然要重聽」、「與其一直傳語音，不如直接打電話」、「要傳語音就給我打電話！」（編輯：張嘉哲）

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