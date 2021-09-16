全聯店員對熊貓喊「那車都你的」！外送員危險超載　民眾心疼：怎麼有這種客人

外送平台近幾年崛起後，成功帶起懶人商機，現在民眾除了可以使用APP點到熱騰騰的餐點以外，也可以點到如超商、超市、大賣場的日常用品，讓人補給物品都不需要出門。不過，近日就有一名外送員分享自己接到全聯的訂單之後，跑去取單時，卻被店員的吩咐給嚇到，貼文引發熱議。

原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「一早接到全聯的單，一進門之後店員就指向旁邊說『那車全部都是你的』，我瞬間愣在那，好險客人在一樓說他自己可以拿上樓」只見貼出的照片，一整台購物車上滿滿的衛生紙，算一算總共有六袋捲筒紙巾，三袋抽取式衛生紙，對於騎機車的外送員來說，實在強人所難。

貼文一出，網友紛紛回應「到底是有幾百個屁股，一次買那麼多」、「雖然衛生紙，跟紙巾的重量算是輕的，但買這麼多加起來很恐怖，客人啊，你麻卡好心一點…..」、「真的好心一點…外送員也是人」、「危險到爆，真的不怕摔車嗎」、「外送員真的不要使命必達，出事了也是自己吃虧」。

而最後原PO仍然硬著頭皮將所有衛生紙及紙巾扛上機車，除了保溫箱塞滿之外，後頭也綁了好幾袋，不少同行都表示「要點可以，但真的恥度不要這麼沒有上限」、「正常人只會建議拆單大家一起賺，不會覺得這樣很猛，真的要注意安全」、「如果是我，我會放棄，不要拿生命開玩笑」。（編輯：張嘉哲）

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