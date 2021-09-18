影／貓咪也會哭？奴才出遠門回家竟見主子「傷心掉淚」　網友感動：太有靈性

奴才你終於回來了！台灣網友Vivian Yang前陣子去墾丁玩四天，出門前沒有跟愛貓「飽貝」說明，旅程結束回家後，飽貝一看到她竟悲從中來，直接滴出了幾顆貓咪淚！

飽貝是約一歲的公貓，兩個多月時被Vivian領養回家，當時她對取名非常煩惱，總順口喊牠「寶貝、寶貝」，相處後發現牠胃口極好每天吃很飽，於是轉個念便為其取名「飽貝」。飽貝性格乖巧親人，從不咬人、抓人，生氣時也只是揮舞萌萌軟軟的肉墊，是一隻極度撒嬌的天使貓咪！

今年（2021年）八月中的某一天，Vivian發現飽貝情緒異常急躁，跳來跳去不停觀察外面玻璃，當時只以為有浪貓走動便站起來瞄個幾眼，一看不得了，竟然與在偷開窗戶的小偷正對雙眼，Vivian立刻衝上前鎖住窗戶，事後更是心有餘悸，慶虧有飽貝的機警才免除家裡財物的損失。

近日Vivian準備了墾丁的旅遊計畫，將飽貝託付給室友照顧後便玩耍4天，也許是因為出發前沒有跟飽貝講好，隔天就接到貓咪將房間內的東西掃落在地的消息，旅程結束後Vivian回到家，有些脾氣的飽貝先是慣例地跑來迎接，沒過多久卻一隻貓自己跑到冰箱上頭，奴才察覺異樣上前看牠，發現那顆大貓眼裡頭竟然淌著淚水！

飽貝如此感性的表現讓Vivian非常感動，將故事分享上社團後網友回覆：「不哭不哭！眼淚是珍珠」、「寶寶覺得委屈但寶寶不說」、「會不會是覺得你太快回來？！！」、「好有靈性好乖，有夠可愛的！」有網友提醒這表現可能為眼睛感染，不過Vivian後續觀察一個禮拜都沒有類似情形再發生，確認到貓貓健康無虞。