職場女前輩可以叫「姊」嗎？老鳥授2撇步完美應對：別白目裝熟

▲職場上如何稱呼對方是一門學問，尤其是該如何避開對方的地雷更讓新鮮人頭痛，有網友就好奇對於職場上的「女性前輩」該怎麼稱呼才會維持敬意同時不失禮貌，話題引發討論。（圖／photoAC）

職場的人際關係是一門簡單，卻又是最複雜的學問，但若能好好處理人際社交，不僅能讓工作處理起來更加順利，就連上班心情也能愉悅，不過要是因為自己的言行舉止無意間讓人留下不好的印象，恐怕在與同事、主管應對進退上就難免會有些吃力。日前就有名上班族好奇提問，對於職場上的「女性前輩」該怎麼稱呼才會維持敬意同時不失禮貌，話題曝光也吸引不少過來人討論。

剛踏入新的工作環境，難免需要與同事主管們寒暄認識一番，有網友日前就在PTT的WomenTalk版上發文提問，他提到職場上一般來說對於年紀較長或前輩的稱呼，最直觀的叫法普遍不是稱呼「學長學姊」，就是直接在名字後加個「哥、姊」，表達尊重意思同時又不至於太生疏。

不過原PO就有些困擾的表示，在自己的工作經驗當中，有些前輩特別不喜歡被喊「OO姊」或「XX姐」，因為這暗示了對方年紀和自己有程度上的落差，或是容易產生上對下的階級感，但這也讓他納悶提問「直呼名諱也不太尊重吧？所以要如何稱呼女性前輩才最安全啊？」。

對此，不少職場上的資深老鳥也出面解釋，剛踏入新的工作環境，最好的方式就是先暗自觀察同事們彼此如何稱呼，或者是直接有禮貌的詢問，這兩種方式既顯得你懂的應對進退不白目，又能默默避開地雷，只要口氣「叫名字就好了，不然看看其他同事怎麼叫」、「有英文名字就叫英文名字，主任級以上再加職稱，除非跟對方超級熟，不然不要叫什麼xx哥、xx姊的，聽起來好油，裝熟的意味又很重」、「你先觀察其他人怎麼叫她」、「看別人怎麼叫啦…或是問她要怎麼稱呼」、「年紀明顯大很多的就叫XX姐，差距不大的叫學姐或前輩，但是口氣也很重要」、「真的不要亂叫姊，英文名字職稱或是前輩比較安全」。（編輯：楊智傑）

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